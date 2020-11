The Mandalorian Capitolo 13 (il quinto della stagione 2) sarà disponibile in esclusiva su Disney+ Venerdì 27 Novembre 2020.

Stando a Orbit Showtime Network, servizio via cavo mediorientale che aveva anticipato il titolo dell’episodio di Venerdì scorso (L’Assedio), il 13° episodio della serie si dovrebbe intitolare The Jedi e questo lascia intendere che il Mandaloriano dovrebbe finalmente incontrare Ahsoka Tano (interpretata da Rosario Dawson).

Se a questo leak si aggiunge che Dave Filoni, regista maggiormente accreditato per aver ideato il personaggio di Tano, ha scritto l’episodio le possibilità di vedere Ahsoka in azione appaiono decisamente elevate.

In attesa di The Mandalorian Capitolo 13

Disney+ descrive così Star Wars – The Mandalorian Stagione 2, serie in 8 episodi di durata variabile che ha debuttato lo scorso 30 Ottobre:

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e raccogliendo alleati, mentre cercano di farsi strada in una galassia piena di pericoli nella tumultuosa era dopo il crollo dell’Impero Galattico.

Il cast principale è formato da Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Rosario Dawson, Temuera Morrison, Katee Sackhoff, Timothy Olyphant e Michael Biehn.

Per quanto riguarda i prossimi progetti seriali su Star Wars, sono confermate la miniserie su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor, la serie prequel del film Rogue One – A Star Wars Story e una serie tutta al femminile a cura di Leslye Headland — autrice della serie Russian Doll per Netflix.

In produzione, inoltre, c’è la serie animata Star Wars The Bad Batch.

Lucasfilm non ha ancora confermato la stagione 3 di The Mandalorian, che Jon Favreau ha invece già anticipato; si rumoreggia invece su spin-off dedicati a Boba Fett, ad Ahsoka Tano e a Bo-Katan & Cara Dune.

Per quanto riguarda il cinema i prossimi film della saga sono al momento previsti a partire dal 2023.

