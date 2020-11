Ahsoka Tano, dopo tante voci di corridoio, ha finalmente debuttato nel capitolo 13 della serie The Mandalorian intitolato La Jedi.

ATTENZIONE! SEGUONO SPOILER SULL’EPISODIO CON AHSOKA TANO DISPONIBILE SU DISNEY+!

Interpretata da Rosario Dawson, la Jedi ex apprendista di Anakin Skywalker ha incontrato Din Djarin e il Bambino (di cui ci viene rivelato il nome) in un episodio che getta le basi per il futuro del personaggio aprendole la strada per diverse opportunità.

Nella puntata Ahsoka non solo si rifiuta di addestrare Baby Yoda e affida a Mando una nuova missione; ma soprattutto rivela il suo obiettivo: stanare il grand’ammiraglio Thrawn.

Quale futuro per Ahsoka Tano?

Detto questo si ritorna nel campo delle supposizioni su dove questa sotto trama verrà sviluppata: Ahsoka tornerà per la terza stagione di The Mandalorian? Godrà di una serie a lei completamente dedicata? O sarà una delle protagonisti femminili della serie curata da Leslye Headland annunciata durante lo Star Wars Day?

Quello che è emerso nei mesi scorsi è che la Dawson ha firmato un contratto che la lega al personaggio per più dell’episodio uscito Venerdì 27 Novembre 2020 su Disney+.

Non resta quindi che goderci gli ultimi episodi di The Mandalorian Stagione 2 e attendere notizie ufficiali.

A proposito di The Mandalorian

Star Wars: The Mandalorian Stagione 2 è pianificata in 8 episodi di durata variabile; la serie ha debuttato lo scorso 30 Ottobre in esclusiva su Disney+:

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e raccogliendo alleati, mentre cercano di farsi strada in una galassia piena di pericoli nella tumultuosa era dopo il crollo dell’Impero Galattico.

Il cast principale è formato da Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Rosario Dawson, Temuera Morrison, Katee Sackhoff, Timothy Olyphant e Michael Biehn.

La prima stagione, anch’essa di 8 episodi, è stata diffusa negli Stati Uniti tra il 12 Novembre e il 27 Dicembre 2019; in Italia è uscita dal 24 Marzo al 1 Maggio 2020 sempre su Disney+. Il primo episodio è stato trasmesso in anteprima da Italia 1 il 22 Marzo 2020.

