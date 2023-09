Sand Land: svelati in anteprima i primi 15 minuti del film anime

Akira Toriyama è uno dei mangaka più famosi di sempre sicuramente per Dragon Ball, ma Sand Land è un’opera che i fan stanno seguendo da vicino. Si tratta di un manga scritto e disegnato da Akira Toriyama e composto da 14 episodi pubblicati su Weekly Shōnen Jump nel 2000. E quest’anno abbiamo riportato che Bandai Namco ha annunciato una trasposizione animata di Sand Land, che ha già debuttato in Giappone il 18 agosto di quest’anno.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo riportato una serie di trailer e materiale promozionale del film anime di Sand Land. In questo modo i fan hanno potuto farsi un’idea riguardo questa storia incentrata su un mondo desertico. E con il presente articolo vogliamo riportare i primi quindici minuti del film, pubblicati online. Questi ora daranno un’idea ulteriormente più precisa sulle vicende incentrate sul protagonista di Belzebubù. In cima al presente articolo è possibile dare un’occhiata al video.

Akira Toriyama, in occasione dell’uscita del film anime di Sand Land ha ringraziato tutti coloro che hanno supportato questo progetto. E ha anche confermato di aver già ricevuto diverse recensioni molto positive. Alcune persone hanno persino condiviso di essere rimaste sorprese e di sentirsi profondamente commosse dal film. In particolare, le recensioni entusiastiche sul mecha che appare in Sand Land, sono frutto del duro lavoro dello staff di animazione. Inoltre Toriyama ha detto, rivolgendosi a coloro che non hanno visto il film e non sanno se vederlo o meno, di non pensate troppo alle cose. “Spero che tutti abbiano la possibilità di vedere questo film” conclude il mangaka.

Le vicende di Sand Land si concentrano sulle avventure di Belzebubù, del ladro Shif che lo accompagna e l’anziano sceriffo Rao. In questo mondo l’unico fiume che fornisce a tutto il mondo l’acqua si è arrestato in seguito alle guerre umane. E l’unica fonte d’acqua sono le costose bottiglie d’acqua del Re. Così, lo sceriffo Rao si reca nel villaggio dei demoni in cerca di aiuto per cercare la sorgente fantasma situata oltre il deserto, un’oasi non di proprietà del re. Belzebubù parte insieme a Rao portando con sé un altro demone, Shif.

Fonte – Comicbook