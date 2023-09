One Piece – Netflix: una scena post-credits anticipa la seconda stagione?

Il 2023 è l’anno di One Piece come mai in quelli precedenti, e questo perché oggi ha finalmente debuttato il tanto atteso adattamento live. action su Netflix. Probabilmente è troppo presto per poter cantare vittoria, ma sembrerebbe che la maledizione degli adattamenti live-action sia giunta a una fine. Questo vuol dire che dopo una serie di fallimenti, One Piece di Netflix segna una nuova era per gli anime. L’adattamento live-action è infatti un successo, e i fan di tutto il mondo stanno guardando le avventure di Rufy nella vita reale, con la prima stagione. Tuttavia con il presente articolo riportiamo che dopo la fine dell’episodio otto, pare ci sia una scena post-credits interessante.

One Piece si conclude con un po’ di sfrigolio. Dopo che la storia principale termina nell’episodio otto, Netflix sfuma il finale come se stessero arrivando i titoli di coda. Ma non è così. Infatti una piccola clip dà il benvenuto a un volto familiare sullo schermo.

Stiamo parlando di Smoker, viceammiraglio della Marina al comando della base G-5. Si riesce solo a intravedere la sagoma, e riconoscerlo attraverso i suoi guanti di pelle marrone e le maniche bordate di pelliccia. Questi dettagli sono sufficienti per riconoscere Smoker. E tutto trova conferma quando Smoker tira fuori il suo iconico sigaro e strofina la punta accesa contro il poster da ricercato di Rufy. Ovviamente, questo lascia immaginare e sperare con una potenziale seconda stagione del live-action.

Smoker inizia a dare la caccia a Rufy durante un arco importante, infatti il marine si trova faccia a faccia con il capitano a Loguetown. Con il debutto di Smoker, la serie introduce anche con un altro pirata importante per Rufy, ossia Portgas D. Ace. Infatti Pugno di Fuoco si riunisce con Rufy a Loguetown.

Il live-action di One Piece di Netflix, termina la prima stagione con l’ottavo episodio, subito dopo che i Cappelli di Paglia hanno sconfitto Arlong. Ma, come tutti i fan sanno bene, a questo punto il loro viaggio è appena iniziato. L’arco narrativo di Loguetown arriva poco dopo quello di Arlong Park e una volta superato il debutto di Smoker, la serie scritta e disegnata da Oda presenta come trama successiva, la saga di Alabasta.

