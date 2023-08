One Piece – Netflix: condiviso un nuovo messaggio di Eiichiro Oda

Il 31 agosto debutterà sul piccolo schermo il primo adattamento live-action ufficiale di One Piece. Con Netflix che ha lavorato allo sviluppo di questo progetto importantissimo, consentirà ai fan di tuffarsi per otto episodi nella prima stagione della produzione. E il mangaka di One Piece, Eiichiro Oda, ha seguito molto da vicino gli sviluppi del progetto assumendo il ruolo di produttore esecutivo. In vista del debutto del live-action, Oda è tornato a farsi sentire condividendo un nuovo messaggio concentrandosi sull’aspettativa degli appassionati che vogliono vedere se la serie Netflix sarà all’altezza del suo materiale originale.

Nella preparazione e sviluppo del live-action, il team di Netflix ha confermato che il ruolo di Oda come produttore esecutivo è stato piuttosto pratico. Molte decisioni avevano bisogno dell’approvazione dello stesso Oda. E la meticolosità del mangaka si nota anche dalle campagne di marketing, che vogliono essere fedeli al manga. Il coinvolgimento di Eiichiro Oda inoltre, non gli ha impedito di continuare a lavorare sul manga, attualmente nel suo arco narrativo finale dopo la fine degli eventi dell’arco di Wano. La dedizione al lavoro di Oda è quasi surreale, ma è chiaro che il suo amore per il suo manga lo porta a questi ritmi anime.

L’account ufficiale Twitter del live-action di One Piece ha condiviso alcuni pensieri di Eiichiro Oda. Tra questi ce n’è uno che potrebbe mettere a proprio agio alcuni fan, quando si tratta della possibilità che questo live-action non sia all’altezza dell’anime. Dichiarando ancora una volta la sua ammirazione per il lavoro portato a termine durante tutti questi anni, Oda spera che questo possa essere un grande successo quando debutterà a fine agosto.

Netflix deve ancora confermare se One Piece live-action riceverà o meno una seconda stagione. Anche se la serie diventasse un grande successo, potrebbe passare del tempo prima di poter vedere subito alcune novità. Il mangaka aveva già rilasciato un messaggio nel quale spiegava che determinate scene non saranno presenti, poiché semplicemente non potevano funzionare all’interno di un live-action.

