I fan di One Piece non vedono l’ora di ammirare questa serie live action prodotta da Netflix che per l’occasione ha ornato tutto il Giappone di alcuni poster promozionali, sancendo ancora una volta l’enorme e minuzioso lavoro di marketing dietro tale opere, che ricordiamo vede Oda come supervisore generale.

Da come sappiamo da alcune settimane questo prodotto avrà 8 episodi in totale dalla durata di circa 1 ora, e andrà ad adattare tutto l’arco dell’East Blue, quindi per questo motivo ci saranno solamente i Mugiwara principali. Una chicca interessante per il Giappone e che saranno presenti anche in questa serie TV i doppiatori originali dell’anime.

Come leggiamo su Comic Book il profilo Twitter @ENma_Dororon ha condiviso un muro visionato durante una passeggiata a Shibuya, che rappresenta con cinque poster diversi tutti i pirati protagonisti presenti in questa prima stagione della serie live action di One Piece.

Si parte dalla sinistra con Sanji, per poi proseguire con Nami, Luffy, Usopp e infine Zoro, lo spadaccino forte e vigoroso della ciurma guidata da Cappello di Paglia.

Questo fa capire il come l’hype per la produzione sia tanto e di come Netflix stia gestendo alla grande la campagna di marketing: forse questa è la volta buona per la piattaforma streaming di caricare una serie live action con i fiocchi? Risponderà solamente il tempo.

One Piece – Netflix, l’hype cresce sempre di più: la serie live action invade il Giappone

One Piece è un IP davvero redditizia e quindi per forza di cosa ha la possibilità di affrontare delle grosse manovre di marketing senza rischiare. Oltre alle varie immagini non sappiamo ancora se nei prossimi giorni ci saranno altri teaser o anche degli altri trailer prima della pubblicazione ufficiale, come accennato prevista per il 31 agosto.

Il manga ha pubblicato il capitolo 1090 mentre l’anime è in procinto di pubblicare la puntata 1073 in Giappone, successivamente trasposta su Crunchyroll qualche ora dopo la trasmissione originale.

