One Piece 1072: la produzione condivide un dietro le quinte del Gear 5

One Piece con l’avvento del Gear 5 all’interno dell’anime ha destato la curiosità di molti appassionati e senza dubbio la condivisione dei recenti dietro le quinte da parte della produzione è davvero una cosa gradita. Come leggiamo su Comic Book Toei Animation ha offerto al pubblico un nuovo sguardo appartenente alla produzione della puntata 1072.

Al momento sono state solamente due le puntate dove è stata mostrata questa nuova trasformazione, anche se alla fine abbiamo visto ancora poco di questo Gear 5. Come dicevamo, uno degli animatori Toei ha diffuso un piccolo ma meraviglioso dietro le quinte della scorsa puntata, dimostrando tutto il lavoro che c’è dietro alla realizzazione di ogni singolo episodio.

Nonostante sia una condivisione davvero gradevole alla fine, da come potete vedere si tratta solamente di un foglio con al centro uno sketch usato per la puntata 1072, dove con un drastico cambio di animazione Luffy torna alla carica per combattere a testa alta nuovamente Kaido.

Da come potete capire questo è un frame che deve essere successivamente animato e fa parte di altri centinaia di frame utilizzati per un solo episodio di 20 minuti. A meno che non si usi la CGI più sketch del genere ci sono e più l’animazione è fluida quindi per questo i ritmi e la manodopera è sempre più vasta in casa Toei: specie se si punta alla qualità.

Questa è solamente una piccola parte dell’enorme lavoro per quanto riguarda le trasposizioni animate e per questo tali opere dovrebbero spesso essere esaltate maggiormente, e non solo parlando di anime commerciali. Il climax di Wano è sempre più presente e la lotta tra Kaido e Luffy si infiamma sempre di più, con il primo ormai quasi senza speranze.

La nuova puntata di One Piece uscirà su Crunchyroll il 19 agosto in un orario non sempre definito, anche perché andrà in onda prima in Giappone per poi essere diffusa nel mondo.

Fonte Comic Book