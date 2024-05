One Piece 1105: anticipazione e data di uscita del prossimo episodio

L’anime di One Piece, episodio dopo episodio, sta introducendo i fan verso il cuore pulsante dell’arco di Egghead. Infatti la situazione si sta facendo più movimentata e delicata dato che Vegapunk è ora il bersaglio principale del Governo Mondiale. Infatti l’anime ha condiviso una prima anticipazione ufficiale riguardo ciò che accadrà nel prossimo episodio dell’anime, il 1105, oltre che la sua data di uscita. One Piece ha raggiunto un nuovo punto di svolta nell’Arco di Egghead in quanto il CP0 cerca di farsi strada nel laboratorio di Vegapunk. Nel frattempo lo scienziato stesso ha cercato di tenere Jewelry Bonney lontana dalla verità su suo padre. Per quanto riguarda i Cappelli di Paglia, loro invece devono in qualche modo raggiungere la loro nave e fuggire dall’isola con lo scienziato prima che le cose peggiorino ulteriormente.

Ma mentre l’anime continua a raccontare gli sviluppi della prossima fase principale dell’Arco di Egghead, l’ultimo episodio di One Piece ha scosso le cose in grande stile, rivelando che Stussy, membro del CP0, aveva un suo piano segreto. Oltre a questo, la serie anime ha rivelato la natura del Frutto del Diavolo del personaggio in questione, simile a un vampiro, che le ha permesso di mettere KO sia Kaku che Lucci. Ma adesso è arrivato il momento di scoprire cosa ha davvero in mente Stussy. E i fan lo possono scoprire guardando un’anticipazione di ciò che accadrà nel prossimo episodio, con un teaser visibile in cima al presente articolo.

L’episodio 1105 di One Piece si intitola “Un tradimento fatto col cuore! Stussy la spia” e l’anime ha anche rivelato una breve sinossi che si può leggere di seguito:

“Stussy ha improvvisamente mostrato gli artigli mettendo fuori gioco Lucci. Vedere il suo sorriso inaspettato confonde i Cappelli di Paglia! Mentre il feroce assalto dei Seraphim continua, il vero obiettivo della misteriosa Stussy viene rivelato!”.

L’episodio in questione sarà rilasciato in Giappone domenica 19 maggio e sarà trasmesso in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix.

