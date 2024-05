One Piece 1104: l’anime svela la vera natura di un nuovo frutto del diavolo

L’anime di One Piece prosegue episodio dopo episodio con gli eventi dell’arco narrativo attualmente in corso, ossia quello di Egghead. E l’ultimo episodio ha introdotto una novità molto interessante in quanto ha rivelato la vera natura di un nuovo Frutto del Diavolo. Si tratta del potere di un componente del CP0, Stussy!

Finora questa organizzazione del governo mondiale ha svolto un ruolo chiave dato che è stata la prima scelta del Governo per iniziare a colpire il laboratorio dell’isola di Vegapunk e dello scienziato in persona. Infatti per il governo mondiale Vegapunk non può più essere nel mondo dei vivi per via delle sue indagini legate alla storia del mondo. Quindi per rimanere in vita e salvarsi, ha chiesto aiuto ai Cappelli di Paglia per fuggire dall’isola prima che sia troppo tardi.

L’anime di One Piece ha mostrato non solo tutto il caos scoppiato intorno a Egghead, ma anche le situazioni tumultuose che si stanno verificando nel resto dei mari aperti. Mentre il CP0 si sta facendo strada nella Frontier Dome avvicinandosi potenzialmente a Vegapunk, sia Lucci che Kaku sono stati colti di sorpresa da un tradimento piuttosto inaspettato da parte di uno dei membri del CP0. Si tratta proprio di Stussy, che ha rivelato la sua vera natura attraverso i poteri del Frutto del Diavolo, che le ha permesso di mettere KO gli altri due membri praticamente all’istante.

L’episodio 1104 di One Piece vede i tre membri del CP0 iniziare a prendere il controllo dei Seraphim con l’obiettivo di attaccare il laboratorio di Vegapunk nella Frontier Dome. Ma presto si scopre che Stussy ha un piano tutto suo in mente. Mentre Lucci e Kaku sono distratti dal combattimento con Roronoa Zoro, lei rivela la sua trasformazione da vampiro e si avvicina di soppiatto a Kaku per morderlo e farlo addormentare. Viene quindi rivelato che anche Stussy è un clone.

In realtà Stussy è il primo clone di successo di Stussy della MADS, modellato sulla base dell’ex membro dei famosi Rocks Pirates, Miss Buckingham Stussy. Pur eliminando sia Kaku che Lucci con la sua abilità, l’anime non ha ancora rivelato se le sue azioni sono legate a un beneficio dei Cappelli di Paglia oppure no.

Fonte – Comicbook