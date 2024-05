Solo Leveling: il produttore svela i primi dettagli sulla seconda stagione

Solo Leveling è diventato una delle serie anime più importanti di questo 2024 e infatti gli occhi di tutti i fan sono puntati sul suo futuro. Subito dopo la fine della prima stagione, è stata confermata una seconda stagione anime e i fan sono già impazienti di scoprire le novità ad essa correlate. E a tal proposito, un produttore di Aniplex ha cominciato a rivelare i primi dettagli proprio sulla seconda stagione.

Laggy arriva da Aniplex After Hours con la doppiatrice Sally Amaki che ha parlato con Sota Furuhashi del loro lavoro. In questa occasione il produttore ha parlato di Solo Leveling e ha promesso che la seconda stagione amplierà la sua portata in termini di personaggi. A seguire le parole più importanti del produttore:

“Nella prima stagione di Solo Leveling ci si concentra molto sullo sviluppo del personaggio principale, e ovviamente questo continuerà nella seconda stagione. Ma questa volta, daremo molto spazio anche ai personaggi secondari in modo da offrire una panoramica a 360 gradi sul mondo di Solo Leveling nella seconda stagione” ha condiviso Furuhashi.

Le sue parole non fanno una piega visto che la prima stagione di Solo Leveling ha dedicato molto spazio alla rappresentazione di Jinwoo, ma la serie offre un ampio ventaglio di personaggi. Dagli alleati ai villain e agli amici, Jinwoo ha moltissimi personaggi al suo fianco e l’anime li ha presentati tutti. È giusto che la seconda stagione dia a questi personaggi secondari una maggiore visibilità, quindi si spera che Furuhashi e il suo team possano mantenere questa promessa.

Tutti gli episodi della prima stagione sono disponibili in streaming su Crunchyroll. Le vicende della serie manhwa ruotano attorno al protagonista principale Jinwoo Sung che conduce uno stile di vita molto difficile per via delle spese ospedaliere di sua madre, le tasse scolastiche di sua sorella e la sua mancanza di prospettive di lavoro. Quindi non ha altra scelta se non quella di continuare a mettere in gioco la sua vita. Così, quando si presenta un’opportunità per una ricompensa più grande, la coglie ma si ritrova faccia a faccia con un essere il cui potere supera qualsiasi cosa abbia mai visto.

Fonte – Comicbook