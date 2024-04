Solo Leveling: confermata la seconda stagione anime

Solo Leveling ha debuttato quest’anno con la prima stagione anime, riscuotendo un forte successo. E ora che questa si è conclusa, tutti i fan saranno felici di sapere che potranno continuare a seguire le vicende di Jinwoo Sung e altre sue sfide più avvincenti sul piccolo schermo con una seconda stagione animata. Con Jinwoo che continua la sua ricerca per salvare sua madre, tutti i fan di Solo Leveling dovranno aspettarsi altri eventi importanti in vista della seconda stagione, annunciata con un nuovo trailer visibile in cima al presente articolo.

Il nuovo trailer riassume rapidamente molti degli eventi della prima stagione di Solo Leveling. Alla fine si vede il protagonista in primo piano e un paragrafo che annuncia la conferma di una seconda stagione. Nonostante sia il cacciatore più debole del mondo di Solo Leveling, Sung è riuscito a invertire la sua situazione di partenza grazie ad alcuni eventi piuttosto sfortunati accaduti nella sua vita. Al momento non ci sono informazioni circa una data di uscita ufficiale per la seconda stagione della popolare serie anime. Ma il ritorno di Solo Leveling sarà sicuramente un evento importante nel mondo degli anime.

Proprio come la prima stagione, la stagione 2 di Solo Leveling sarà esclusiva di Crunchyroll. Abbiamo anche modo di confermare il nome ufficiale di questa nuova stagione, che sarà intitolata Solo Leveling – Arise From The Shadow. Esattamente come la prima stagione, anche la successiva si baserà sugli eventi della storia originale del Manwha.

La serie di light novel sudcoreana scritta e illustrata da Chugong, è ambientata in un mondo dove vi è Il “Gate”, un misterioso portale che collega il mondo umano a quello di terribili mostri, mettendo a rischio la vita degli esseri umani. Delle persone con particolari poteri, gli “hunter”, combattono per contrastarli. Sung Jinwoo è molto debole, senza particolari abilità, ed è schedato come hunter di “livello E”. Nonostante questo, cerca di fare del suo meglio per portare avanti il suo compito e pagare le spese mediche della madre… Ma un giorno, a seguito di un inspiegabile evento, Jinwoo comincia a sviluppare i suoi poteri.

Fonte – Comicbook