Nel vasto panorama degli anime del 2024, spicca indubbiamente Solo Leveling, una delle più grandi novità dell’anno. Originariamente concepita come “Manwha” in Corea del Sud, la storia di Jinwoo Sung ha rapidamente guadagnato terreno nel mondo dell’animazione, diventando un vero e proprio fenomeno globale. In una recente intervista, uno dei vertici di Crunchyroll ha illuminato il cammino che ha portato alla creazione dell’adattamento animato di Solo Leveling.

Per coloro che ancora non ne sono a conoscenza, Solo Leveling ci catapulta in un mondo popolato da “cacciatori”, mentre creature mistiche sfondano nel nostro mondo attraverso porte misteriose. Tra i protagonisti di questa epica saga, troviamo Jinwoo Sung, un cacciatore condannato al titolo di “peggiore cacciatore del mondo” a causa del suo basso grado, il temuto “Grado E”. Ma il destino ha in serbo per lui una svolta epocale: una situazione estrema all’interno di un dungeon misterioso potrebbe trasformare Jinwoo nel cacciatore più potente di tutti i tempi.

Il dirigente di Crunchyroll elogia il successo di Solo Leveling

Nell’intervista esclusiva con The Verge, Rahul Purini ha raccontato con orgoglio il ruolo cruciale di Crunchyroll nella nascita dell’anime di Jinwoo Sung, in collaborazione con lo studio A-1 Pictures: “Abbiamo lanciato di recente uno show chiamato Solo Leveling, basato su un manhwa coreano. Abbiamo letto il manhwa, ne siamo rimasti affascinati e abbiamo deciso di portarlo all’attenzione del nostro partner giapponese, Aniplex, con cui abbiamo co-prodotto lo spettacolo. L’annuncio è avvenuto circa un anno e mezzo fa e il riscontro da parte dei fan è stato assolutamente travolgente!”

Con una determinazione incrollabile, Purini ha sottolineato come Crunchyroll risponda al richiamo dei fan: “A volte, alcune storie potrebbero non essere perfettamente in linea con le esigenze dei nostri partner giapponesi. Ecco perché interveniamo direttamente, investendo insieme ai nostri collaboratori per portare in vita opere che crediamo possano risuonare profondamente con il nostro pubblico internazionale. Solo Leveling è uno splendido esempio di questa filosofia.”

Nel fervore della battaglia per la supremazia, Solo Leveling promette di sollevare ancora una volta le speranze dei cacciatori e dei fan di anime in tutto il mondo. Con il suo mix esplosivo di azione mozzafiato e suspense palpabile, questa nuova avventura ci catapulterà in un turbine di emozioni e colpi di scena epici, pronto a conquistare i cuori e le menti di chiunque si avventuri nei suoi mondi straordinari.

Fonte Comic Book