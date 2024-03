Dragon Ball Super 103: Toriyama aveva inserito la scena del saluto di Piccolo

Il mondo di Dragon Ball ha vissuto il mese più triste di sempre. Infatti a inizio mese i fan di tutto il mondo hanno scoperto che Akira Toriyama, il famoso mangaka che ha dato vita alle avventure di Goku e dei Guerrieri Z, era scomparso inaspettatamente. Quando la notizia è stata rilasciata, milioni di persone sono rimaste sconvolte, compresi coloro che conoscevano meglio Toriyama. E il mangaka di Dragon Ball Super sta svelando nuove informazioni sul lavoro svolto da Toriyama. Sembra infatti che quest’ultimo abbia fatto una scelta coraggiosa per il capitolo 103 prima della sua pubblicazione.

I fan che hanno già letto il capitolo 103 sanno che questo conclude l’arco narrativo sui supereroi con una nota toccante. Goku e Gohan sono di nuovo insieme sulla Terra con i loro amici dopo un intenso periodo di allenamento. E poi c’è Piccolo che si presenta prima che il gruppo vada a prendere Pan a scuola. Alla fine del capitolo, il gruppo di Guerrieri Z si lancia in avanti per andare via mentre Piccolo rimane indietro per un momento. Si gira verso i fan facendo un cenno con un semplice gesto della mano, e poi lo si vede volare via ricongiungendosi alla sua famiglia ritrovata.

Il momento è sicuramente toccante dolce, intensificato ulteriormente con la scomparsa di Toriyama. Sembrava che Piccolo stesse dicendo addio al mangaka, e si scopre che Toriyama in persona ha aggiunto l’intera scena al capitolo 103. Originariamente, Toyotaro voleva che il gruppo volasse via insieme all’improvviso, ma Toriyama gli ha apportato questa modifica con un messaggio. Di seguito riportiamo le dichiarazioni di Toyotaro.

“Nell’ultima pagina dell’episodio 103, quando ho disegnato lo storyboard, tutti mi hanno voltato le spalle e sono volati via. ‘Fai in modo che Piccolo saluti l’insegnante di Pan.’ Questa è stata la correzione finale di Toriyama” ha spiegato Toyotaro. “Mi sono imbattuto nel necrologio di Toriyama dopo aver inviato la bozza finale del capitolo“.

“Non ho disegnato Piccolo avendo questo in mente, ma non posso fare di vedere questa scena con un significato decisamente diverso adesso. Toriyama, grazie mille per il tuo duro lavoro. Sono passati nove anni da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme. È stato un momento miracoloso. Grazie mille. Prego umilmente che la tua anima riposi in pace” scrive il mangaka.

Chiaramente, Toyotaro è ancora alle prese con la morte di Toriyama, ma ha trovato un po’ di conforto nel capitolo 103. Il mangaka ha potuto dire addio a Toyotaro e all’intero fandom di Dragon Ball attraverso Piccolo grazie alla sua modifica last minuite.

