Dragon Ball Super ha concluso l’arco narrativo adattando Dragon Ball Super: Super Hero e, con il suo capitolo finale sta preparando Broly per la sua prossima fase di evoluzione. Uno degli aspetti più interessanti del film Dragon Ball Super: Super Hero è stato non solo il fatto che ha spostato la linea temporale della serie avanti di alcuni anni verso la fine di Z, ma anche che ha incluso molti degli eventi accaduti durante Dragon Ball Super: Broly. È stato rivelato che Goku e Vegeta stavano allenandosi attivamente insieme a Broly sul pianeta di Beerus mentre Gohan e gli altri combattevano sulla Terra.

Con il manga di Dragon Ball Super che va oltre gli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero con un epilogo speciale, significava che i fan potevano vedere di più su cosa stava accadendo immediatamente dopo il film. Prima avevamo visto Goku e Vegeta combattere contro Broly cercando in qualche modo di farlo padroneggiare la sua forma berserk Super Saiyan a piena potenza, e il capitolo più recente della serie ha rivelato che grazie a tutti quei combattimenti Broly ha padroneggiato il pieno controllo del suo potere Super Saiyan ed è solo diventato più forte.

Dragon Ball Super anticipa la prossima evoluzione di Broly?

Il capitolo 103 di Dragon Ball Super inizia con un combattimento completo tra Ultra Istinto Goku e Gohan Beast, mentre Broly è altrettanto impressionato nel vedere i due combattere quanto lo era nel guardare Goku e Vegeta. È qui che Goku è ispirato a far entrare Broly nel combattimento al suo posto e a far sì che Broly metta alla prova il suo potere contro Gohan. È perché Goku crede che i due Saiyan abbiano qualcosa in comune, quindi Broly chiede a Gohan di combatterlo nel suo stato Beast. Gohan acconsente, e Broly passa quindi allo stadio di Super Saiyan per tenere testa.

Combattendo contro Gohan e guardando tutti questi combattimenti finora, Broly ha ora ottenuto il pieno controllo sulla sua trasformazione completa in Super Saiyan. È ancora una forma di Super Saiyan, quindi è lontano dall’essere al livello di potenza di Gohan, ma è chiaro che Broly sta rapidamente evolvendo attraverso tutto il suo addestramento con il resto dei Saiyan. Se la storia di Dragon Ball Super dovesse continuare in futuro, allora questo Broly è solo al primo passo verso potenzialmente diventare più forte in futuro con le forme Super Saiyan e forse anche una trasformazione divina.

Fonte Comic Book