Dragon Ball Super 103: svelato il vincitore dello scontro tra Goku e Gohan

Dragon Ball Super è tornato con un nuovo capitolo e questo ha mostrato ai fan il combattimento tra Goku e Gohan, anticipato nei precedenti capitoli. Il capitolo 103 di Dragon Ball Super ha quindi rivelato il vincitore tra Goku Ultra Istinto e Gohan Beast!

Il manga disegnato da Toyotaro ha lavorato ad uno speciale epilogo dell’arco narrativo Super Hero, che ha adattato gli eventi dell’ultimo film del franchise. E una delle cose che sta attualmente approfondendo è la nuova potente trasformazione “Beast Mode” di Gohan che lo ha portato a un nuovo livello di forza. Ha attirato l’attenzione di Goku dopo la vittoria contro Cell Max, e di conseguenza, padre e figlio si sono misurati in uno scontro per capire la portata del nuovo potere di Gohan.

Il capitolo precedente di Dragon Ball Super ha visto Goku e Gohan dirigersi sul pianeta di Beerus per incontrare nuovamente suo padre e vedere a che livello lui e suo padre sono arrivati. E infatti l’Ultra Istinto e Modalità Bestia si sono scontrati e si scopre che Gohan che ha ottenuto una notevole vittoria su Goku. Il giovane Saiyan infatti è riuscito a sorprendere suo padre mostrando tutto il suo nuovo potenziale.

Il capitolo 103 di Dragon Ball Super riprende con la lotta tra Goku e Gohan, con il figlio di Bardak impressionato nel vedere Gohan riuscire finalmente a sbloccare tutto quel potenziale latente. Durante lo scontro Goku sfrutta tutta la portata dell’Ultra Istinto e inizia a portare la battaglia a suo favore grazie ai suoi tempi di reazione e alla sua velocità. Ma Gohan si limita a potenziarsi per colmare il divario con suo padre.

Gohan spinge la modalità Bestia a un livello superiore rispetto a prima e inizia a muoversi con una tale potenza e velocità che inizia lentamente a recuperare la schivata e il blocco automatici dell’Ultra Istinto. Alla fine, Gohan colpisce Goku e lo fa volare. Questo basta per far provare un leggero dolore a Goku, rimanendo colpito dal loro combattimento. Ne rimane così impressionato, che conclude lo scontro poco dopo pienamente soddisfatto. Goku non aveva l’obiettivo di battere Gohan, ed è adesso felice di vedere quanto sia diventato forte suo figlio.

Fonte – Comicbook