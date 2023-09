Dragon Ball Super: i cambiamenti dello scontro contro Cell Max nel manga

Il manga di Dragon Ball Super ha finalmente raggiunto il culmine dello scontro contro Cell Max con il nuovo capitolo della serie. E la versione del manga ha apportato alcune gradite modifiche alle dinamiche di questa lotta rispetto al film di Dragon Ball Super: Super Hero. Infatti la prima grande differenza è legata al fatto che Goten e Trunks hanno goduto di più spazio!

Prima che il manga disegnato da Toriyama avviasse questo adattamento degli eventi del film Super Hero, c’erano alcuni capitoli dedicati proprio a Goten e Trunks. In questo arco prequel i fan hanno potuto esplorare la vita condotta dai due liceali che agivano contro il male nei panni di supereroi locali, finendo però per ispirare i progetti di Gamma 1 e Gamma 2 di Dr. Hedo.

L’arco narrativo di Dragon Ball Super: Super Hero si è svolto praticamente passo dopo passo negli ultimi capitoli del manga. Ma la fine del capitolo precedente ha dato una grande scossa alla lotta contro Cell Max così come era iniziata. La versione del combattimento del film vedeva Goten e Trunks entrare in azione, ma il nuovo capitolo della serie espande il loro ruolo mostrando il loro potere da Super Saiyan, nel loro equipaggiamento da supereroi.

Il capitolo 97 di Dragon Ball Super vede Goten e Trunks indossare il loro equipaggiamento da Saiyaman e affrontare Cell Max. I due Saiyan cercano di tenere a bada il mostro mentre Gohan e Piccolo si riprendono. Goten e Trunks non si lasciano scoraggiare in alcun modo e di trasformano in Super Saiyan per continuare a combattere. Qui riescono a sfruttare i primi punti deboli di Cell Max, poiché il mostro non è ancora abituato a combattere nel suo corpo. E in questa fase si verifica un colpo di scena importante riguardante Gamma 1 e Gamma 2. I due androidi infatti, ispirati da Goten e Trunks, si alleano ai due Saiyanmen e, dopo una posa da eroe di squadra, lavorano insieme per colpire Cell Max con un attacco chiamato “Stile del Ciclone! Tornado Super Hurricane”. Così riescono ad infliggere alcuni danni al villain. Sfortunatamente i cambiamenti rispetto al film finiscono qui, poiché Cell Max si riprende rapidamente. Ora lo scontro sta per passare alle fasi finali.

