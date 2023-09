Mélasse. Una strega al supermercato | Recensione

Alfredo Paniconi 2023-09-21T17:00:24+02:00 Un albo illustrato allegro e divertente che ben rappresenta quelle persone (bambini compresi) che spesso sono intolleranti a tutto ciò che le circonda. Una storia condita da tanta ironia e situazioni buffe perfettamente illustrate da personaggi e ambientazioni coloratissime. Testi: Davide Calì Illustrazioni: Anna Aparicio Català Casa Editrice: Edizioni Clichy Genere: Comico Fascia di età: dai 3 anni Pagine: 40 pp. Formato: 23,7×29,7 cm, Cartonato Uscita: Agosto 2023 Prezzo: 19,50 €

A tutti è capitata una giornata storta prima o poi. Una di quelle giornate in cui ogni cosa e persona ci dà fastidio. Beh questo è più o meno come vive ogni giorno la protagonista di questo albo illustrato, che è una strega. Mélasse. Una strega al supermercato, è un albo illustrato scritto da Davide Calì, illustrato da Anna Aparicio Català e pubblicato da Edizioni Clichy nell’agosto 2023.

Davide Calì e Anna Aparicio Català, sempre per Edizioni Clichy, hanno già pubblicato i divertentissimi: Una storia senza cliché e La principessa dei pony-unicorno. Due storie abbastanza fuori dagli schemi. Un po’ come questa, in fondo. Con questa nuovo albo tornano alla carica in maniera spassosa e coloratissima come nei precedenti libri. Come tutti ben sapranno, le streghe sono notariamente scontrose e odiano gli altri esseri umani. La protagonista di questa storia non fa di certo eccezione. Lei si chiama Mélesse, ed evita il più possibile il contatto con qualsiasi altro umano, anzi, persino con qualsiasi altro essere vivente. Ad eccezione del suo amatissimo gattino che si chiama Carbone. Ed è proprio per lui che lei si spingerà fino in città e al supermercato. Per comprargli i croccantini.

Il fattorino infatti quel giorno non è passato, così la strega è costretta ad uscire dal suo isolamento nella sua magione su una montagna solitaria. Nella città trova ovviamente tutto ciò che lei detesta e che ha sempre cercato di evitare. Il traffico, il trovare parcheggio, le luci sfavillanti della città, i rumori assordanti, i cani e, ovviamente, anche i bambini. Al supermercato ovviamente troverà di tutto, ma non riuscirà invece a trovare i croccantini per il suo gatto. Così, la scorbutica strega per risolvere la faccenda, stanca e arrabbiata, deciderà di far sparire tutto e tutti, tranne i croccantini. Una volta tornata nella sua calma e isolata abitazione, però, qualcuno suona alla porta. Ed è il fattorino con i croccantini per il gatto che si scusa per il ritardo. Ma Mélasse non perdona e ne avrà anche per il malcapitato ragazzo.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Anche in questo albo illustrato, Davide Calì, riesce con la sua ironia e narrazione affabulante a trascinare in un mondo a metà tra realtà e fiaba. La sua protagonista è una strega, quindi ha il potere di trasformare le persone in rospi toti e altri animali. Ma in realtà ha gli stessi comportamenti e reazioni di una qualsiasi altra persona comune. La struttura narrativa è classica e si arricchisce di tanti contrappunti narrativi che rendono ancor più divertente e ritmato l’andamento delle vicende della povera Mélasse.

Le illustrazioni che arricchiscono questo albo sono ad opera di Anna Aparicio Català. Con questo nuovo albo l’illustratrice spagnola dimostra ancora una volta il suo grande talento con un’opera ricca di personaggi e scenografie estremamente buffe. Ogni angolo delle tavole è pieno di dettagli che le rendono mai banali e sempre da osservare con grande attenzione. Proprio per questo, una piccola chicca, è la presenza, tra i reparti del mercato, di un cameo di Davide Calì. Adesso che ve lo abbiamo detto, sta a voi trovarlo.

Mélasse. Una strega al supermercato un prodotto dallo stile molto francese. Come d’altronde è un po’ la cifra stilistica di Edizioni Clichy. Questo è senza dubbio un pregio, perché gli albi come questi si presentano sempre con un grandissimo impatto visivo che colpisce l’occhio per le cromie brillanti e accattivanti. Lo stile illustrativo e narrativo poi fanno il resto. Anche il confezionamento dell’albo è di ottima fattura, e tutto ciò lo rende un piccolo gioiellino da inserire tra gli albi illustrati di maggior pregio.

Conclusione – Mélasse. Una strega al supermercato

Mélasse. Una strega al supermercato è un albo illustrato divertente e cattivello. I testi narrano le vicende in maniera fluida e scorrevole. Il tutto coadiuvato da delle illustrazioni meravigliose, piene di colore, vita e allegria. Sicuramente è un prodotto con finalità di intrattenimento e divertimento. C’è anche una seconda chiave di lettura riguardante le persone che si isolano e vogliono vivere per conto loro lontano da tutto e tutti. Ma qui l’intento non è chiaramente morale, ma unicamente caricaturale.

Un albo illustrato di questo tipo ha un respiro piuttosto internazionale e si allontana da quella tipologia di prodotti troppo preoccupata a dare un significato a qualsiasi storia per bambini. Qui c’è puro e semplice divertimento, scritto bene e illustrato ancor meglio. Un libro assolutamente consigliato ad ogni età, o almeno, dai tre anni fino all’età delle streghe.