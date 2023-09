Sand Land: Akira Toriyama dice la sua dopo il debutto del film anime

Il mangaka di Dragon Ball, Akira Toriyama, ha detto la sua dopo il debutto di Sand Land in tutti i cinema giapponesi. Stiamo parlando di un nuovo film anime sulla serie manga Sand Land. Il mangaka si è in particolare soffermato sulla carenza del film al botteghino, dopo la sua uscita, tramite un nuovo messaggio speciale. Sand Land ha fatto il suo debutto nelle sale giapponesi all’inizio di quest’estate, e non ha riscosso molto successo al botteghino. Ma, come hanno notato i fan e i recensori che hanno visto il film all’estero, Sand Land è un degno adattamento del manga originale.

Mentre Sand Land continua a essere trasmesso nei cinema giapponesi e comincia a debuttare in altri territori, recentemente abbiamo riportato i primi 15 minuti del nuovo film. In questo modo tutti i fan di Toriyama, guardando questa clip di un quarto d’ora, possono scegliere se vederlo o meno. E questo arriva con un messaggio speciale da parte Akira Toriyama in persona. Il mangaka infatti dice che, nonostante il film non abbia avuto molto successo nei cinema, è contento delle recensioni positive.

“Il mio più sincero grazie a tutti voi devoti che avete già visto il film Sand Land!“, dice Toriyama ai fan nel suo messaggio. Prosegue dicendo che apparentemente, il film non ha ancora attirato molte persone nei cinema. Ma fortunatamente le recensioni sembrano essere piuttosto buone. “Alcune persone meravigliose hanno detto che era inaspettatamente commovente!” specifica il mangaka. I mecha, però, hanno ricevuto elogi particolarmente alti, e in questo lo staff che ha lavorato all’anime ha pieni meriti. “Se non avete ancora visto il film e siete indecisi se andarci o meno, o anche se non avete voglia di vederlo affatto, per favore venite tutti a dare un’occhiata a questo film!” conclude il mangaka.

Diretto da Toshihisa Yokoshima per Sunrise, Kamikaze Douga e Anima, con una sceneggiatura di Hayashi Mori e musiche composte da Yugo Kanno, Sand Land ha debuttato ad agosto in Giappone, con un’uscita prevista nei territori internazionali in futuro. Ma al momento non abbiamo modo di riportare una data di uscita ufficiale italiana o europea.

Fonte – Comicbook