One Piece – Netflix: il pubblico impazzisce per Buggy del live action

Da come potevamo immaginare Bagy il Clown del live action di One Piece ha fatto letteralmente impazzire il pubblico, successivamente alle prime critiche subite dopo la prima apparizione nel teaser trailer della serie Netflix. Il design, l’interpretazione, le resa del Puzzle Puzzle e tanto altro sono stati citati dal pubblico che vede in questa serie una sorta di redenzione per il genere.

La prima stagione è stata davvero un successo ed è entrata celermente nella top 10 delle serie più viste sulla nota piattaforma streaming, battendo anche i record di Stranger Things 4 e Mercoledì. A quanto pare uno dei motivi che ha trascinato la serie è stata appunto la resa e la trasposizione di Bagy, in questo caso rivista inizialmente in una chiave horror.

Jeff Ward ha regalato allo stesso tempo una bellissima performance e gli spettatori hanno apprezzato senza dubbio. Su Twitter è il personaggio più citato e amato a quanto pare, così come possiamo leggere nei post in calce.

Did I hear that right? Are you legit lusting for Buggy? 😂 pic.twitter.com/iv5TnZs0NR — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) September 2, 2023

Sui social media, specie su Tik Tok stanno esplodendo le clip con al centro il personaggio e qualche utente addirittura si “lamenta” di vedere questi video e non aver visto ancora la serie:

Should I be concerned with the amount of Buggy thirst trap tiktoks im getting on my feed? Because ai havent watched the live action yet but Im getting A LOT of them on my feed. — Deathmatch Barbie (Von) (@xdesustarx) September 1, 2023

L’esplosione della serie è quindi su Tik Tok, anche se Twitter sta regalando delle perle non indifferenti al pubblico, mettendo in risalto il lavoro svolto da Netflix, Jeff Ward e l’adattamento generale del personaggio sfaccettato e complesso di Bagy. Un uso della CGI è stato reso sull’utilizzo del Frutto del Diavolo del Clown.

La serie ha messo in mostra uno dei lavori migliori di sempre fatti con un live action, mettendo in luce un personaggio come quello di Bagy e la sua mania di conquista e ossessione verso i soldi e le taglie. La prima serie è approdata sulla piattaforma streaming il 31 agosto ed è composta da 8 episodi.

