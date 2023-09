La serie live action di One Piece sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico e critica e un plauso va fatto all’eccezionale cast di attori, molto ispirati e con voglia di fare. Nella versione originale (inglese) la serie può vantare un attore degno di nota come narratore, presente in tutti e 4 i film di John Wick e anche nella serie Prime Video American Gods, tratta da un romanzo di Neil Gaiman.

Stiamo parlando di Ian McShan, presente in Deadwood, Game of Thrones, American Gods e la serie di film di John Wick appunto, dove interpreta uno dei pezzi grossi del “Continental” hotel. L’attore ha avuto quindi un ruolo anche nella serie live action di One Piece, e anche se alla fine sentiamo per poco la sua voce Ian lascia davvero il segno.

Sostanzialmente Ian ha un ruolo come narratore solamente nella prima parte della storia, dove quest’ultimo racconta della Grand Line prima dell’esecuzione di Gol D. Roger, quindi per intenderci così come vediamo anche nell’anime e in alcune parti del manga.

One Piece – Netflix: il live action ha un grande narratore proveniente dal mondo di John Wick

Ian McShan ha ovviamente avuto dei ruoli molto tempo fa in alcuni film ma il “boom” lo ha ottenuto appunto con John Wick, anche se in contemporanea la sua parte in American Gods gli ha donato molta visibilità, anche se la serie è stata poi cancellata. In One Piece si abdica il diritto di spiegare al pubblico meno avvezzo come funziona il mondo della Grand Line, anticipando anche l’esecuzione del Re dei Pirati.

La prima stagione è approdata su Netflix il 31 agosto e senza dubbio ha raccolto dei pareri positivi molto interessanti da parte di pubblico e critica, e senza dubbio questo promette bene per una seconda stagione. Voi avete visto tutti gli episodi?

Fonte Comic Book