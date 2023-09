One Piece: come si presenta Kuro all’interno del live action?

La prima stagione Netflix del live action di One Piece è finalmente approdata sulla nota piattaforma streaming, pronta ad adattare la grande Saga del Mare Orientale (East Blue), comprensiva degli archi narrativi che hanno reso grande l’opera di Oda. Come leggiamo su Comic Book all’interno della prima stagione è presente anche Kuro, uno dei villain più pericolosi della serie insieme ad Arlong.

Il personaggio/pirata viene introdotto come ben sapete all’interno della Saga di Shirop, dove il pubblico ha l’occasione per la prima volta di incontrare Usopp e anche la Going Marry. In questo live action il freddo, elegante e temibile Kuro e interpretato da Alexander Maniatis, che offre una performance davvero buona.

Senza dubbio era complesso vestire i panni di questo personaggio ma l’attore in questione, così come tutti gli altri, ha donato un volto perfetto all’pirata, rubando in certi casi anche la scena a tutto il resto del cast. Oda con Matt Owens ha deciso di non cambiare quasi nulla di questo losco figuro, lasciandogli tutta la sua essenza quasi orrorifica, inquietante, incrementando maggiormente il livello di adattamento della saga.

Captain Kuro in the One Piece Live Action! pic.twitter.com/pd9sF351RB — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) August 25, 2023

L’entusiasmo e l’attesa verso questo prodotto è stata davvero sensazionale e dopo la visione possiamo il come tutto sia stato gestito nel modo migliore da Netflix e da Oda stesso, ricreando un prodotto televisivo dal cuore immenso proprio come la storia da cui è tratto e questa parte discussa con al centro Kuro ne è il perfetto esempio. Non solo il pirata è un punto forte visto che il cast si è confermato essere in grande sintonia.

La prima stagione adatta quindi la saga dell’East Blue, anche se abbiamo constatato che nella serie manca un adattamento di Rogue Town, citato solamente alla fine del finale di stagione: forse una seconda potrebbe cominciare proprio con l’arco narrativo citato?

Fonte Comic Book