Mancano pochi giorni all’uscita del live action Netflix di One Piece e la febbre sale sempre di più. Come leggiamo su Comic Book, per gentile concessione di @PopCrave il cast del live action ha deciso di onorare una nota cover del manga di One Piece, uscita molti anni fa anche qui in Italia.

In uno degli ultimi set fotografici a tema Netflix ha deciso di comporre precisamente gli attori della serie come i personaggi posizionati sulla copertina del volume 11 del manga, alimentando maggiormente l’hype del pubblico, dimostrando di come il casting fatto con questa produzione sia davvero sensazionale.

In calce a queste righe, sulla sinistra dell’immagine possiamo vedere Inaki Godoy nei panni di Luffy con una camicia a fantasia presente anche nel trailer del live action, mentre Zoro di Mackenyu è elegante in un completo nero.

Taz Skylar si presenta sulla destra con una camicia bordeaux scollata mentre Jacob Gibson è in posa a terra nei panni di Usopp. Infine, Emily Rudd completa la ricreazione del cast in un look elegante e sinuoso, citando Nami come vediamo nella copertina.

One Piece – Netflix: il cast del live action cita il manga

The cast of Netflix’s 'ONE PIECE' recreate the cover for Volume 11 of the manga in new photoshoot. pic.twitter.com/F27wKrzaMV — Pop Crave (@PopCrave) August 29, 2023

Anche se non è identica alla fine la cover di questo volume viene citata in maniera pulita e elegante, riaccendendo allo stesso tempo anche l’anima del pubblico e dei lettori storici della controparte cartacea di One Piece, al momento entrata ufficialmente nella parte finale della storia.

Il cast di questa serie TV non solo somiglia esteticamente agli attori ma da come abbiamo appreso all’interno delle interviste sono anche dei grandi appassionati della storia, senza contare di come quelli interpretati siano i loro personaggi preferiti della ciurma. Tra qualche giorno uscirà su Netflix e finalmente potremo avere un’opinione completa del tutto, sperando in un buon lavoro di adattamento.

Fonte Comic Book