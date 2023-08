One Piece: Netflix condivide “My Sails Are Set”, tema musicale ufficiale di Nami nel live action

One Piece di Netflix ha condiviso il tema musicale ufficiale di Nami all’interno della prossima serie in live action dedicata all’opera di Eiichiro Oda, successivamente alla pubblicazione della canzone dedicata a Luffy. Il tema musciale dedicato alla navigatrice si intitola “My Sails Are Set” e vede la partecipazione di AURORA, mentre è scritto e prodotto da Sonya Belousova e Giona Ostinelli, una coppia molto famosa esplosa nella serie The Witcher sempre di Netflix.

“Toss a Coin to Your Witcher” è il loro brano di punta, diventato noto e virale in breve tempo grazie al suo testo e alla sua musicalità. Le due produttrici hanno dichiarato: “per interpretare questa canzone cercavamo una persona, cantante, avente lo stesso spirito di Nami e AURORA ci sembrava davvero adatta.

Al primo incontro è stato un colpo di fulmine e speriamo che lo stesso sia per il pubblico: la sua voce ricorda molto lo spirito gioioso e grintoso di Nami, quindi non abbiamo dubbi sulla sua performance. Se “Toss A Coin To Your Witcher” era stato pensato per un singolo episodio, “My Sails Are Set” possiamo svilupparlo e usarlo durante il corso di tutta la prima stagione, visti i momenti altalenanti di Nami presenti al suo interno”.

One Piece – Netflix: ecco “My Sails Are Set”, tema musicale di Nami

Le due compositrici e produttrici hanno poi continuato a proposito di AURORA: “lei è davvero un talento e riesce a cogliere e interpretare al meglio tutte le sfaccettature del carattere di Nami. La sua passione e la sua grinta dura per tutta la canzone, per poi dare il massimo una volta raggiunto il ritornello: ogni nota è magica e toglie il fiato”.

Davvero un grande brano che anticipa una serie creata nei mini dettagli, pronta a stupire e anche sdoganare la maledizione dei live action Netflix. Pronti a salpare il 31 agosto?

