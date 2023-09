One Piece con il capitolo 1091 ha mostrato parte della potenza di Kizaru, scagliato dai Gorosei su Egghead per fermare i Mugiwara e il Risveglio del frutto di Luffy. Prima di ingaggiare lo scontro con quest’ultimo Borsalino in nome della loro amicizia decide di scontrarsi con Sentomaru, dimostrando uno sviluppo dell’Haki sempre maggiore.

Come leggiamo su @newworldartur Kizaru a quanto pare starebbe sviluppando e perfezionando una tecnica molto simile a quella di Katakuri, nello specifico parliamo del modo di schivare. Insieme agli incredibili attacchi scagliati sul povero nemico, Borsalino sta crescendo non solo di forza ma anche di velocità, e per questo Luffy dovrà fare attenzione.

“Il modo in cui Kizaru schiva gli attacchi di Sentomaru (che può usare Haki dell’Armatura e quello della percezione) suggerisce che potrebbe usare Divinazione più o meno allo stesso modo in cui Katakuri faceva per schivare gli attacchi di Luffy. Di questo si era già accennato a Marineford quando gli altri due Ammiragli utilizzarono la stessa tecnica di schivata per evitare gli attacchi Haki.”

Il post specula su un eventuale tecnica di schivata che l’Ammiraglio potrebbe utilizzare contro Luffy, al momento uno dei pirati/Imperatori più potenti del mondo di One Piece. Il combattimento contro Sentomaru quasi lo ridicolizza una volta sconfitto, dato che non può nulla contro l’utilizzatore del frutto Pika Pika No Mi, il pericoloso Rogia posseduto dall’Ammiraglio.

Un combattimento davvero spettacolare che anticipa il livello di Kizaru, ovviamente cresciuto a livello combattivo da Marineford, dove i Mugiwara non potevano neanche sfiorarlo. La chiusura del capitolo 1091 è davvero esplosiva e oltre a mostrare i prossimi combattimenti della saga di Egghead, anticipa anche la capacità di Luffy nel fermare Kizaru senza utilizzare nessun’Haki. Cosa ne pensate della teoria illustrata in questo articolo? Il capitolo è disponibile su MANGA Plus.

