One Piece – Netflix: Emily Rudd (Nami nel live action) ringrazia il pubblico

Il live action Netflix di One Piece è finalmente approdato sulla nota piattaforma streaming è fortunatamente i pareri sono stati altamente positivi e questo ha dato ancora più coraggio agli attori. I fan e Netflix a quanto pare hanno reso il sogno degli attori protagonisti in realtà, così come conferma l’interprete di Nami Emily Rudd.

Da come letto nelle scorse settimane l’attrice appena ha saputo che Netflix cercava un’attrice per interpretare Nami, la Rudd ha fatto di tutto per ottenere il ruolo e ad oggi ha coronato il suo sogno più grande: “L’ho già detto una volta, ma ora devo ripeterlo… non riesco a spiegarlo a parole. grazie grazie grazie grazie. questo è il mio sogno vi amo tutti. spero che sia anche il vostro sogno ora.”

said it once before but right now i gotta say it again.. can’t put it into words. thank you thank you thank you. this is my dream 🧡 i love y’all. i hope it’s your dream now too. — emily rudd (@emilysteaparty) August 31, 2023

Da come avete letto l’attrice è esplosa di gioia solamente per aver ottenuto il ruolo, quindi neanche immaginiamo il suo cuore in questo momento dopo aver letto tutti questi pareri positivi sulla prima stagione di questo tanto atteso live action, che ha dato una nuova linfa ad un genere creduto ormai morto a livello commerciale.

Tutti gli attori principali del cast hanno espresso il loro amore verso il medium e l’opera in generale, dichiarandosi apertamente dei grandi appassionati della saga. Chi non lo era nel corso del tempo si è innamorato di One Piece tanto da renderlo una ragione di vita e anche per questo abbiamo avuto un prodotto televisivo dal grande cuore.

La prima stagione comprendere 5 saghe dell’East Blue e rispetto a quanto detto in queste settimane la prima grande saga del manga non è stata coperta, vista la mancanza di Rogue Town. Quest’ultima ci sarà di sicuro nella seconda stagione che visti i pareri positivi a breve sarà anche confermata. Cosa ne pensate di questa prima stagione? L’avete già vista?

Fonte Comic Book