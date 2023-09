One Piece – Netflix: l’attore di Usopp dice la sua dopo il debutto del live-action

Dopo anni dal suo primo annuncio, finalmente il live-action di One Piece ha debuttato su Netflix segnando l’inizio di una nuova era. Dopo aver conquistato il mondo dei manga e degli anime, il franchise di successo e approdato nel mondo reale. E con il presente articolo vogliamo riportare le parole dell’attore di Usopp dopo il debutto del live-action.

Stiamo parlando di Jacob Romero Gibson, che interpreta Usopp in One Piece di Netflix. Gibson e i suoi colleghi non hanno rilasciato nessuna dichiarazione mentre Hollywood affronta gli scioperi in corso di WGA e SAG-AFTRA. Infatti al momento, promuovere gli spettacoli è vietato, ma Gibson era libero di condividere il proprio stato emotivo nel giorno del grande debutto di One Piece.

“La prima cosa che ho fatto quando mi sono svegliato è stata piangere” dice il giovane attore e persegue dicendo che al momento sta vivendo il momento più alto della sua vita. Sicuramente consapevole del fatto che le cose possono diventare spaventose a questi livelli, “ma la vista è mozzafiato“.

“Sembra che ci stiamo preparando a saltare da un aereo. Questa è la cosa più folle e bella che abbia mai fatto in la mia vita” scrive emozionato l’attore.

Questa lettera emozionante ha commosso i fan di One Piece, e la community si è congratulata con Gibson e l’intero cast del live-action. Dopotutto, ha ottenuto recensioni entusiastiche al suo lancio. Con un punteggio di 83% su Rotten Tomatoes, One Piece di Netflix ha colpito i fan vecchi e nuovi. L’era dei pirati è finalmente arrivata e la performance di Gibson nei panni di Usopp è considerata una delle più impressionanti!

Un altro personaggio amato della serie e interpretato divinamente è Buggy il Clown. Inizialmente le aspettative dei fan erano rasenti allo zero, in quanto considerato più un cosplay che un adattamento. Ma bisogna sempre aspettare il risultato finale, che in questo caso ha sbalordito tutti.

Il primo live-action di sempre del franchise scritto e disegnato da Eiichiro Oda contiene solo otto episodi e sono tutti disponibili su Netflix. Non abbiamo modo di confermare un possibile sequel, ma continuate a seguirci per restare aggiornati.

Fonte – Comicbook