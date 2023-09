One Piece: chi sarà il primo avversario di Zoro dell’arco finale?

One Piece è senza dubbi uno dei manga Shonen più famosi e amati del 21° secolo e il mangaka, Eiichiro Oda, nel corso degli anni ha introdotto un importante numero di personaggi che continua a crescere tutt’ora. Il manga che narra le avventure di Monkey D. Rufy ha debuttato nel 1997 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e al momento si trova nel suo arco narrativo finale.

È passato poco più di un anno da quando il manga ha introdotto l’arco di Egghead, ufficialmente intitolato l’arco dell’isola del Futuro. Questo si è concentrato per diversi capitoli su personaggi di spessore, ma comunque secondari, la cui assenza si è estesa per anni. Stiamo parlando di personaggi come Shanks e Teach che si sono resi protagonisti rispettivamente nel confronto con Kidd e Law. Infatti i due Imperatori del mare si stanno muovendo e lo stesso sta per fare Monkey D. Rufy.

Al momento la ciurma di Cappello di Paglia si trova sull’isola di Egghead e l’obiettivo attuale è quello di scappare dall’isola per portare in salvo Vegapunk. Tuttavia non sarà per niente facile, in quanto uno dei satelliti dello scienziato, York, ha tradito tutti rivelando al Governo Mondiale i veri piani dello scienziato. Di conseguenza il Governo ha organizzato una spedizione di un numero di navi da guerra della Marina superiore a quello del Buster Call.

Ma Rufy e la sua ciurma andranno fino in fondo e pare che One Piece stia per introdurre i primi avversarsi della ciurma. Con il presente articolo vogliamo focalizzarci su Zoro. Lo spadaccino è il componente più forte della ciurma, dopo il suo capitano, e ha dato prova del suo potenziale devastante combattendo contro King, durante la saga di Wano. Ora che è capace di controllare l’Haki del Conquistatore, sarà ancora più divertente vederlo in azione.

Ora che One Piece si trova nel suo arco narrativo finale, pare che il primo avversario di Zoro sarà Rob Lucci. Il membro del CP0 è arrivato su EggHead con Stussy e Kaku per prendere la testa di Vegapunk. Dopo alcuni sviluppi rocamboleschi, dal prossimo capitolo avremo modo di scoprire che Zoro si schiererà contro Lucci per salvare lo scienziato.