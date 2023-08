One Piece – Netflix: Iñaki Godoi incontra Eiichiro Oda

Il 31 agosto sarà un giorno molto importante per i fan di One Piece. Di fatto su Netflix fare il suo attesissimo debutto dell’anno, il primo live-action in assoluto sul franchise Shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

In vista della nuova iterazione della Rotta Maggiore, tutto il cast e l’intero team coinvolti al progetto hanno espresso abbastanza spesso il loro amore per il materiale originale. In un nuovo adorabile video, il giovane attore che interpreta Monkey D. Luffy, Iñaki Godoy, ha avuto l’opportunità di viaggiare in Giappone per parlare con il magaka di One Piece in persona, Eiichiro Oda.

Gli adattamenti anime live-action sono progetti circondati da tantissime controversie. E infatti sono molti gli esempi che hanno provocato tanta delusione e nelle comunità dei fan. Ma come abbiamo riportato recentemente, Netflix con One Piece, mira a invertire questa tendenza in diversi modi. E uno dei più importanti è attraverso il coinvolgimento di Eiichiro Oda.

Il mangaka ha lavorato come produttore esecutivo del live-action, con gli showrunner che hanno riportato che innumerevoli decisioni sono state portate all’attenzione di Oda per ricevere la sua approvazione prima di essere girate. Nella preparazione del live-action, Oda ha chiarito che gli è piaciuto ciò che ha visto finora e ha avuto un ruolo diretto nella scelta del giovane attore che avrebbe interpretato Rufy.

Parliamo di Iñaki Godoy, che si è recato in Giappone per visitare gli uffici di Weekly Shonen Jump. Così, ha avuto l’opportunità di vedere come è realizzato un capitolo di One Piece. L’amore del giovane attore per One Piece non è un mistero, e la sua emozione nell’incontrare Oda e palpabile. Oda potrebbe essere uno dei mangaka più famosi al mondo, ma non rivela ancora il suo volto al mondo intero, come dimostra questo video che condividiamo di seguito:

"I can’t imagine anyone else but you" 😭 Come along with us on a dream visit to the studio of the legendary Eiichiro Oda. #OnePieceNetflix pic.twitter.com/WcPIKTPALT — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 26, 2023

Come affermato nel video, Oda spiega il motivo per cui alla fine ha scelto Godoy per interpretare l’importante ruolo di Monkey D. Luffy. Conferma che il giovane attore è l’unico ad essere riuscito a farlo ridere. Oda spera che Godoy interpreterà Rufy negli anni a venire, anche se Netflix deve ancora confermare se ci sarà una seconda stagione o meno.

Fonte – Comicbook