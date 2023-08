One Piece: Netflix vuole riscrivere la storia degli adattamenti live-action

One Piece nel corso degli anni ha intrattenuto tantissimi fan in tutto il mondo. E dopo oltre 20 anni di serializzazione e dell’adattamento anime, il 31 agosto la serie Shonen debutterà su Netflix con il suo live-action. Manca quindi sempre meno e con il presente articolo vogliamo riportare che Netflix ha condiviso un nuovo messaggio indirizzato al mangaka di One Piece, Eiichiro Oda, sul loro obiettivo. È quello più importante ed è molto semplicemente di “riscrivere la storia” degli adattamenti live-action.

I fan sono decisamente ansiosi di vedere come si presenterà il primo adattamento live-action di One Piece. Questo perché è uno dei franchise di manga e anime più popolari di tutti i tempi. Ma la vera attesa è dettata dal fatto che si tratta di un adattamento live-action, che sono storicamente un disastro e per niente apprezzati dai fan. Sono molti infatti i casi che hanno deluso gli spettatori e c’è il timore che questo possa accadere anche con One Piece.

Ed è lo stato d’animo che ha condiviso Eiichiro Oda stesso. Il mangaka si è aperto molto su questo aspetto con i fan, durante i sette anni di sviluppo della serie, sulle sue aspettative per il progetto finale. Netflix ha condiviso una dichiarazione speciale con Oda sulle proprie speranze per questo nuovo progetto live-action e sul loro desiderio di “riscrivere la storia”. Lo scopo è mutare l’accoglienza degli adattamenti live-action.

To Eiichiro Oda:

– A 1:1 re-enactment is impossible.

– Live-action adaptation isn't about replication. It's expression.

– We're not at all satisfied yet, either.

– We want to rewrite the history of live-action adaptations.

– We have two goals. To not betray the fans. And to have… https://t.co/rKaM0dB9uP — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 19, 2023

In una serie di dichiarazioni indirizzate a Eiichiro Oda, Netflix ha esposto i propri obiettivi per la nuova serie stabilendo prima le aspettative. Come si può vedere dal contenuto sopra riportato, Netflix ha condiviso che una rievocazione completamente identica all’opera principale è impossibile. Il secondo punto dice che un live-action non è replicare, ma espressione. Nel terzo punto si legge che il team non è soddisfatto in quanto hanno il grande obiettivo di voler “riscrivere la storia degli adattamenti live-action“. L’elenco puntato degli obiettivi si conclude con con due punti. Il primo è quello di non tradire i fan e il secondo è fare in modo che anche chi non conosce One Piece, possa scoprirlo e amarlo.

Il live-action avrà una durata di otto episodi, che ripercorreranno le vicende della Saga dell’East Blue del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

