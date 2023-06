One Piece – Netflix: primo trailer ufficiale e data di uscita del live-action!

Il live-action di One Piece è uno degli eventi più attesi da tutti i fan della serie. Questo soprattutto per via del fatto che il suo debutto ufficiale è previsto per quest’anno. Ma, nonostante questo, non abbiamo avuto modo di vedere nemmeno un trailer, fino a questo momento. Recentemente abbiamo però riportato diverse immagini ufficiali come ad esempio la Going Merry, l’outfit di Rufy, il Jolly Roger di Buggy e così via.

Ma con il presente articolo siamo entusiasti di annunciare finalmente il primo trailer ufficiale del live-action e anche la data di uscita! In cima al presente articolo è possibile guardare il trailer tanto atteso che vede gli attori interpretare Rufy, Zoro, Sanji, Nami e Usopp in azione!

Tutti i fan hanno appuntamento al primo episodio di debutto del live-action il 31 agosto su Netflix!

Sono passati esattamente quasi 6 anni da quando nel 2017, il caporedattore di Weekly Shōnen Jump, Hiroyuki Nakano, aveva annunciato l’inizio della produzione, tra Tomorrow Studios e Shueisha, di un adattamento televisivo americano basata sul manga di Eiichiro Oda. L’obiettivo iniziale era quello di realizzare questo progetto per celebrare il 20 ° anniversario della serie. Oda è stato pienamente coinvolto in questo progetto. Di fatto ha ricoperto il ruolo di produttore esecutivo della serie insieme al CEO di Tomorrow Studios Adelstein e Becky Clements. Secondo quanto riferito, la serie inizierà con la saga di East Blue. Adelstein ha anche affermato che il costo di produzione potrebbe stabilire nuovi record.

Prima di questo attesissimo annuncio, l’ultimo aggiornamento legati al live-action di One Piece era il commento di Oda dopo la sua esperienza di lavoro a Netflix. Era chiaro che per il manga è assolutamente un progetto importante, in quanto lo ha definito come l’ultima possibilità di portare One Piece in tutto il mondo. E ha anche aggiunto che fino a quando non sarebbe stato soddisfatto, non avrebbe mai dato il via libera al debutto del live-action.

Ma dal grande annuncio di oggi possiamo intendere che finalmente il mangaka sia soddisfatto del risultato finale. Infatti in occasione del TUDUM, tutti i fan hanno potuto vedere finalmente il tanto atteso primo trailer del live-action di One Piece.

