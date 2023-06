La narrazione di One Piece è forse uno dei suoi punti di forza, oltre al carisma dei vari personaggi che compongono il vasto roster della serie, una delle più seguite degli ultimi 25 anni.

Con la saga finale l’autore sta cercando di donare e mostrare alcune spiegazioni entrando nel dettaglio di determinate situazioni, come sta accadendo con gli ultimi capitoli e i grandi eventi dietro il Reverie e tanto altro.

L’ultimo aggiornamento dell’artista all’interno del capitolo 1086 mette in risalto i Gorosei dopo più di 20 anni dalla loro comparsa ufficiale all’interno del manga, precisamente nel 2002, all’interno del capitolo 233.

Questo avvenne nel 28° numero di Weekly Shonen Jump di quell’anno e oggi il mangaka ha reintrodotto i Gorosei e ha condiviso le loro identità nel 28° numero di Weekly Shonen Jump nel 2023. Dopo tale retcon Oda decide di descrivere alla perfezione e nel dettaglio queste potenze mondiali, insieme ai loro ruoli ben specifici.

Oltre i Cinque Anziani anche Shanks sembra svelare il suo vero ruolo appartenente a una famiglia di Sangue Reale, visto che il Rosso potrebbe tranquillamente appartenere a una delle famiglie storiche di One Piece: i Draghi Celesti, come leggiamo su CB.

One Piece: Oda fa un salto indietro di 20 anni

Anche se abbiamo dei consistenti indizi quest’ultima cosa non è stata confermata anche se alcuni dettagli sembrano portare proprio a tale conclusione, visto che Shanks è stato anche l’unico dei pirati ad avere il permesso di parlare al cospetto degli Anziani; cosa può significare questo?

Dopo 21 anni l’autore ha deciso di indicarci alcune informazioni sugli Anziani più potenti del mondo di One Piece, a quanto pare governati a loro volta da Imu, altra figura misteriosa di cui al momento non sappiamo praticamente nulla, se non che potrebbe aver scoperto il segreto per l’immortalità.

Cosa ne pensate voi di questa linea narrativa? Shanks appartiene a una delle famiglie reali di One Piece?

Fonte Comic Book