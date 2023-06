One Piece: Oda rivela il nome dell’arma che ha disintegrato il Regno di Lulusia

One Piece riesce a lasciare i suoi appassionati con il fiato sospeso da oltre 20 anni e il mangaka continua a farlo ulteriormente con l’arco conclusivo del manga. Questa settimana One Piece è tornato con un nuovo capitolo che ha approfondito alcuni dettagli su eventi mostrati nei capitoli precedenti. Per poter argomentare questo aggiornamento di One Piece bisogna partire da Sabo.

Il capo di stato maggiore dell’Armata rivoluzionaria sta guidando la rivoluzione per rovesciare completamente i Draghi Celesti. Questo pungo procedimento è cominciato con il Reverie, a Marijoa. Questo evento intenso si è concluso infatti con la morte di Re Cobra, per mano dei Cinque Astri di Saggezza. In seguito a questo tragico epilogo, Sabo era accusato di aver ucciso il padre di Bibi, poiché raffigurato accanto la corpo senza vita del Re in un giornale.

Chiaramente Sabo ha pienamente dimostrato la sua innocenza, ed è una fortuna se è riuscito in questo. Infatti spiega la verità sul Reverie quando torna nel Regno di Kamabakka dal Regno di Lulusia. Tutti ricorderanno che questo regno non esiste più in quanto completamente disintegrato per volere di Im. E con il presente articolo vogliamo riportare il nome di questa potente arma devastante.

Il capitolo 1086 di One Piece ha rivelato ulteriori aggiornamenti incredibili, tra cui quello che stiamo per argomentare. Quando Sabo riesce in qualche modo a mettersi in salvo, Im contatta i Cinque Astri di Saggezza per dire loro di voler un’arma potentissima, creata da Vegapunk. Il suo nome è “Mother Flame“ (Fiamma Madre). Nessuno dei cinque nobili si è opposto alla sua decisione, ma questo perché non immaginavano che Im intendesse usare questa arma mai testata, su un isola abitata da uomini, donne e bambini.

Così Im comunica che vuole usare Mother Flame sul Regno di Lulusia. Uno dei Cinque Astri non mostra segno di preoccupazione, dicendo che il mondo è come lo desidera il creatore. Mentre un altro gli chiede come mai Lulusia. Alla fine il motivo principale era che il popolo di questo Regno aveva mostrato segni di ribellione. E la sua distruzione sarebbe stata da esempio a tanti altri regni.