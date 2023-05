One Piece: Oda prepara la verità dietro la morte di Cobra

One Piece al momento sta affrontando la sua saga finale e il mangaka Eiichiro Oda, capitolo dopo capitolo, sta cercando di approfondire tante questioni lasciate in sospeso. Una delle più grandi domande che i fan si pongono è cosa sia successo durante il Reverie mentre Rufy e i suoi compagni di equipaggio erano impegnati sull’isola di Wano. Il capitolo 1083 ha finalmente mostrato Sabo insieme a Monkey D. Dragon e Ivankov e con il presente articolo vogliamo riportare che Oda sta preparando a divulgare la verità dietro la morte di Cobra.

Nel presente articolo saranno presenti alcuni spoiler legati al capitolo 1083. Quindi per coloro che non vogliono scoprire anzitempo gli sviluppi del manga l’ideale sarebbe non proseguire ulteriormente con la lettura.

Sabo era accusato di aver ucciso Cobra, ma prima del disastro del Regno di Lulusia era riuscito a confessare la sua innocenza parlando con Dragon. Questo perché agli occhi dei rivoluzionari di tutto il mondo tutti coloro associati al Governo Mondiale sono considerati nemici. Ma non tutti i sovrani sono tiranni e di certo Cobra era capace e leale, oltre che benvoluto. Ma quando c’è disinformazione allora il giudizio della gente cambia inevitabilmente.

Nonostante Sabo sia davvero dispiaciuto per quello che è successo al padre di Bibi ha detto la sua. Il capo di stato maggiore dell’Armata rivoluzionaria sostiene che la morte del Re di Alabasta ha portato a scatenare le fiamme della ribellione. Il capitolo stesso procede quindi con un flashback legato agli sviluppi del Reverie, e in questa fase del capitolo 1083 si rivede Re Cobra su una sedia a rotelle pronto a incontrare i Cinque Astri di Saggezza. La verità deve ancora venire alla luce ma, sembra che Sabo non abbia assolutamente causato la morte del Re di Alabasta. Quest’ultimo poi affida a Chaka e Pell un ultimo incarico, ossia di badare a sua figlia.

La saga finale di One Piece sta diventando sempre più avvincente e i fan vogliono scoprire più dettagli su situazioni lasciate in sospeso da troppo anni e non solo.

Fonte – Comicbook