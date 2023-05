Demon Slayer 3 mostra la tragica storia di Genya

Demon Slayer: Swordsmith Village Arc ha coronato un inizio incredibile come sempre composta da dramma, violenza e anche divertimento ogni tanto. Da come avete avuto modo di vedere all’interno dei nuovi episodi di questa stagione, l’anime ha messo al centro anche Genya Shinazugawa, esplorando le sue cruente origini.

Man mano che combatteva al fianco di Tanjiro Genya ha mostrato la sua vera forma, insieme alle sue origini. Durante una cruenta battaglia contro i demoni di Muzan il personaggio si è trovato in un punto difficile della battaglia, dove in punto di morte ha esplorato il suo passato analizzando ancora una volta i motivi che lo hanno spinto a voler diventare un Pilastro.

Nel nuovo episodio Genya si ritrova a discutere con Sanemi Shinazugawa, suo fratello e Pilastro del Vento, sulle difficoltà dell’esistenza all’interno di un flashback appunto, dove viene rivelato che dopo la morte del padre i due sono i soli a vegliare sulla loro famiglia, come leggiamo su CB.

In una notte apparentemente calma i ragazzi vengono attaccati da un demone che uccide tutti i fratelli, lasciando una scia di sangue da far terrore. Sanemi riesce a salvare Genya e all’alba la realtà è ben diversa da quella dipinta inizialmente: il demone che ha attaccato il villaggio è la loro madre, quindi Sanemi l’ha uccisa senza saperlo.

Da quel giorno il fratello ha cambiato modo di vedere le cose, e anche Genya non ha avuto più lo stesso rapporto. Da quel momento quest’ultimo è diventato un ammazademoni proprio per tentare di ricucire una volta per tutte il suo legame con il fratello, al momento totalmente assente.

this part specifically is so masterfully well done. it feels like a core memory that we have as kids, clearly something genya has held close to his heart for his entire life. this being his final thoughts before his woulda been death is heart wrenching😔 #鬼滅の刃 pic.twitter.com/R4UjFsR38a

— Esta♠️ (@knyesta) May 14, 2023