One Punch Man: Saitama diventa un Pilastro di Demon Slayer in questo video fan made

One Punch Man è una delle serie più amate di sempre e in attesa della terza stagione anime sia Murata sia i fan più accaniti stanno cercando degli “escamotage” per ingannare il tempo, come questo video che vi andremo a descrivere a breve.

S.L.H Animation, un noto canale su YouTube ha realizzato un video molto interessante facendo arrivare Saitama all’interno dell’infernale mondo di Demon Slayer. La clip è ormai virale (si parla di 4,5 milioni di visualizzazioni al momento in cui scriviamo ndr), e il tutto non appresta a fermarsi.

D’altronde l’animatore ha giocato anche d’astuzia in questo caso, vista l’enorme notorietà dei due franchise, da anni ormai sulla cresta dell’onda e nel cuore di milioni di appassionati. S.L.H ha quindi messo come sfondo il noto manga sugli Ammazzademoni, inserendo Saitama all’interno di esso come Pilastro: il risultato è altamente esilarante.

Posto come una sorta di fumetto animato il video pone dei simpatici ma efficaci disegni dinamici e ironici, dove l’assenza di doppiaggio aiuta anche con l’immedesimazione personale.

I Pilastri hanno già dimostrato di essere i membri più forti del Demon Slayer Corps, nonostante non li abbiamo visti tutti in azione, almeno per il momento, così come vediamo anche su CB.

I migliori spadaccini come Rengoku, l’Hashira della fiamma, Tengen, l’Hashira del suono, e Mitsuri, l’Hashira dell’amore, hanno dato a Tanjiro e compagnia un grande impulso.

One Punch Man: Saitama diventa un Pilastro di Demon Slayer in questo video fan made

In pratica abbiamo un susseguirsi di nemici per il nostro Saitama, prestatosi a Pilastro per qualche minuto. Anche qui continua la divertente conseguenza della forza del protagonista di OP, al momento uno dei personaggi più forti di sempre all’interno degli anime e dei manga nipponici.

Il tratto comico ovviamente dona un bellissimo stile alla scena, che come sempre riesce sempre a strappare un sorriso. Voi cosa ne pensate?

Fonte Comic Book – YouTube