La terza stagione di One Punch Man è stata ufficialmente annunciata nel 2022, e da allora la produzione non ha pubblicato nessuna notizia a tal proposito.

Sono saltati fuori alcuni leak al riguardo, anche se alla fine si trattava solamente di alcune speculazioni sullo studio di animazione a cui sarebbe stata affidata questa nuova stagione; in lizza a quanto pare troviamo lo Studio MAPPA, anche se la cosa non è stata confermata.

Così come leggiamo su SK Anime, il pubblico sta cominciando a perdere la pazienza, visto che al momento questa terza stagione non ha ancora condiviso nessuna informazione al riguardo, nonostante siano ormai trascorsi circa 8 mesi dall’annuncio ufficiale.

Per chi ha letto il manga sa benissimo il pubblico amante dell’anime a cosa sta per andare incontro, quindi anche per questo serve dietro una produzione solida che adatti alla perfezione l’incredibile lavoro grafico di Murata, che nella saga di Garou raggiunge veramente l’apice.

Come sempre su Twitter il pubblico si divide in più categorie e così come possiamo leggere in calce a queste righe, alcuni scherzano su questi 8 mesi di silenzio mentre altri sono veramente arrabbiati.

A questi due opposti si unisce anche chi sta apprezzando questo silenzio, dato che significa l’importanza della casa di produzione in questa prossima stagione tanto attesa dal pubblico.

La produzione della terza stagione di One Punch Man è stata annunciata 8 mesi fa. Stiamo ancora aspettando un annuncio ufficiale dello studio.

One Punch Man Season 3 was announced to be in production 8 months ago today. We are still waiting for an official studio announcement. pic.twitter.com/SNj8qeIOx7 — One Punch Man (@Everything_OPM) April 18, 2023

Alcuni si sbilanciano anche sullo studio di animazione a cui dovrebbe essere affidata la prossima stagione: “Studio Bones, David Productions, Mappa, Witt e Ufotable sono gli unici a cui affiderei questa nuova stagione di One Punch Man”.

Studio Bones, David Productions, Mappa, Witt , and Ufotable are the only ones I'm comfortable with touching OPM — CryoticSketches (@Eduardo39747833) April 19, 2023

Come accennato troviamo anche chi scherza sulla questione: “Bene, tra 10 mesi arrivano notizie ufficiali dalla produzione, mentre Il 12° mese riceviamo un trailer o forse il nome dello studio verrà dato nell’annuncio promozionale del trailer, mentre l’anno prossimo, gennaio, avremo S3 E forse l’anno prossimo avremo S3 parte 2″.

