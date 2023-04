ONE è uno degli autori più interessanti della sua generazione senza dubbio, e dopo l’esplosione del suo WebComic One Punch Man, portato al grande pubblico grazie al talento di Murata, ONE ha dato una ventata d’aria fresca al fin troppo saturo mercato dei manga moderni, rendendo mainstream delle opere fuori di testa.

Non solo Saitama nella mente dello scrittore ovviamente, infatti all’interno di essa troviamo Mob Psycho 100, Reigen e tante altre, senza considerare questa nuova storia di cui andremo a discutere oggi.

Infatti tramite Reddit abbiamo recentemente appreso che il noto artista sta lavorando a una storia one-shot intitolata “Ka-Ra-Hai”, che verrà pubblicata il 27 aprile con i disegni di Kiyoto Shitara (mangaka di Katagi Modoshi). Al momento non abbiamo davvero nulla al riguardo di questo manga, ma ne sapremo di più all’uscita ufficiale.

Intanto è stata condivisa anche una piccola immagine di assaggio, anche se al momento anche quest’ultima ci dice ben poco. Anche se con delle deduzioni sappiamo la mente di ONE come ragiona, e quindi quest’ultimo non seguendo spesso una linea logica sorprende sempre i lettori, come accadrà anche in questo caso.

ONE (Mob Psycho 100, OPM) will publish a new original manga oneshot with art by Kiyoto Shitara (Katagi modoshi) titled "Ka-Ra Hai" in new Young Jump Supplement magazine Young Jump Daiichiwa out April 27, 2023

This new extra magazine will only feature "first chapters" pic.twitter.com/iW1DRDGbWA

