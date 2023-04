One Piece: Oda non era capace di disegnare personaggi femminili

One Piece ha segnato diversi record nel corso degli anni e di sicuro quello di essere attivo da più di 20 anni è quello più importante. Eiichiro Oda ha dimostrato di essere un mangaka appassionato del suo lavoro ma allo stesso tempo molto esigente. Infatti pretende tantissimo da se stesso come anche dagli assistenti che collaborano alla realizzazione di One Piece. Recentemente abbiamo parlato dei ritmi quasi disumani che il mangaka stesso segue, come ad esempio dormire solo tre ore al giorno e addirittura saltare i pasti per dedicarsi solo e completamente al manga.

Nei confronti dei suoi assistenti invece, pretende massima e quasi totale disponibilità. Una delle particolarità di One Piece, e quindi di Oda, è proprio il design dei personaggi. Infatti molti di questi sono assolutamente bizzarri e difficili da prendere sul serio. Oda stesso ha spiegato che i manga shonen di oggi sono troppo seri, al contrario di One Piece che oscilla tra il bizzarro/demenziale al serio, alternando quindi diversi momenti.

Rimanendo sempre in tema design dei personaggi, quelli femminili in One Piece sono piuttosto famosi per essere formosi e per accentuare molto la femminilità. Ma non era sempre così. Infatti pare che Oda non fosse capace di disegnare personaggi femminili.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda: Before One Piece started, I got annoyed when my editor said, "None of your female characters are cute!" It is the most shocking advice I have ever received from my editors. I couldn't sleep and kept drawing female characters through that night.🔥 (2015) pic.twitter.com/jMv5etzqye — sandman (@sandman_AP) April 2, 2023

Come si può notare dal contenuto riportato, Eiichiro Oda nel 2015 dichiarava che prima di cominciare a disegnare One Piece non era in grado di disegnare personaggi femminili di bell’aspetto. Questo era il giudizio che riceveva dal suo editor, che bocciava ogni personaggio femminile proposto dal mangaka.

Per il mangaka, questo era il peggior riscontro che riceveva dai suoi editor. Infatti Oda per migliorare passava le notti a disegnare personaggi femminili anche perché questo non riusciva a fargli prendere sonno.

One Piece, in corso dal 1997, si trova in questo momento nell’arco conclusivo. Il manga ha recentemente portato in azione Shanks che ha mostrato il suo potenziale devastante. Per quanto riguarda l’anime, invece, gli episodi stanno adattando gli eventi di Wano.