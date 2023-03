One Piece: i ritmi lavorativi intensi di Oda hanno danneggiato la sua salute

One Piece è in corso dal 1997, dunque sono ormai 26 anni che Eiichiro Oda lavora costantemente al manga shonen più famoso di sempre. Tutti sono consapevoli del fatto che la professione del mangaka è tutt’altro che facile. Infatti i ritmi che la caratterizzano sono intensi, serrati e di certo non per tutti. Molti mangaka infatti hanno sviluppato problemi di salute cronici e uno degli esempi migliori è Yoshihiro Togashi. Il mangaka di Hunter x Hunter soffre di problemi alla schiena molto importanti che lo spingono a lavorare per poco tempo.

Con il presente articolo vogliamo parlare dei ritmi lavorativi di Oda e dei problemi di salute che questi gli hanno comportato. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda goes to bed at 9am and wakes up at 12pm (3 hours sleep). His assistants go to bed at 5am and wake up at 12pm. Oda often skips meals for a few days to concentrate on his work. He suffers from moderate diabetes and gout from spending too much time in a chair.😥 (2019) — sandman (@sandman_AP) March 23, 2023

In uno show televisivo giapponese andato in onda il 9 gennaio del 2019, un famoso comico giapponese aveva visitato lo studio di Oda. In questa occasione il comico ha avuto modo di parlare con il mangaka il quale ha detto che andava a letto alle 9 del mattino per poi svegliarsi alle 12. Quindi dormiva solo per tre ore. Ha anche fornito dettagli sugli assistenti, che invece dormono dalle 5 del mattino fino alle 12.

Il mangaka era solito saltare i pasti per qualche giorno per dedicarsi completamente al lavoro. Tutti questi stress fisici costanti l’hanno portato a soffrire di diabete moderato e di gotta per il troppo tempo trascorso sulla sedia.

Non sono informazioni confortanti, e la speranza è che questo stile di vita sia cambiato nel corso degli anni, dato che il tutto risale al 2019. La vita dei mangaka è durissima e un altro esempio è Kōhei Horikoshi, il mangaka di My Hero Academia. Anche lui soffre di problemi fisici che lo portano spesso a fermarsi.

One Piece al momento sta attraversando il suo arco narrativo finale, quindi tutti i fan sono molto più attenti agli sviluppi della storia di Rufy. Eiichiro Oda ha dato prova costante della sua applicazione totale al lavoro e questo l’ha portato al successo in Giappone e in tutto il mondo.