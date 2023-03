Hunter x Hunter: Yoshihiro Togashi torna con un nuovo messaggio su Twitter

Yoshihiro Togashi, il famoso mangaka di Hunter x Hunter, è tra i più amati in tutto il mondo ed è facile comprenderne il motivo. Prima di Hunter x Hunter ha guadagnato popolarità con Yu degli Spettri.

Oggi abbiamo il piacere di riportare un aggiornamento molto importante che riguarda proprio il mangaka. Infatti Yoshihiro Togashi è tornato sulla sua pagina Twitter ufficiale lasciando un nuovo messaggio per tutti gli appassionati.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Yoshihiro Togashi has tweeted again after leaving the platform back in November 2022.

The mangka comments HUNTERxHUNTER's schedule is not defined yet, but he's glad he's being able to work at his desk little by little. https://t.co/k5XCiTqMSl

— Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 9, 2023