Takeshi’s Castle è uno dei programmi televisivi giapponesi più importanti dell’epoca moderna, e il suo successo senza manco a dirlo è arrivato anche in Italia, dove su canali come K2, Boing, Cartoon Network e via discorrendo ha visto la sua fortuna.

Anche se in terra nostrana il programma sembrava “nuovo” sappiate che in Giappone la sua data di uscita risale agli anni ottanta: per la precisione il programma è stato trasmesso dal 2 maggio 1986 al 14 aprile 1989.

Con 133 puntate in totale di circa 60 minuti, Takeshi’s Castle è stata una perla di rara bellezza, che a quanto pare non poteva esimersi dall’apparire in questo periodo colmo di reboot.

Infatti proprio per questo siamo qui a parlare nuovamente di questo programma, visto che dopo l’annuncio avvenuto il 30 marzo del 2022 oggi abbiamo finalmente una data di uscita ufficiale, oltre che un primo trailer di queste nuove avventure, prodotte da Prime Video.

Il noto game show è stato creato dalla mente del regista giapponese Takeshi Kitano, autore incredibile per quanto riguarda la cinematografia nipponica. Capace di creare dei cult senza tempo, Kitano è nuovamente alla guida di questo reboot di Prime Video, anche se non sappiamo ancora cosa abbia in mente.

Takeshi’s Castle: il reboot di Prime Video ha un primo trailer e una data d’uscita

Da come potete vedere dal video in alto la data di uscita del programma è fissata per il 21 aprile, e nonostante abbiamo una piccola infarinatura dei giochi e delle sfide presenti all’interno della serie, non sappiamo ancora con precisione cosa aspettarci, anche se abbiamo visto che l’autore originale Takeshi Kitano è presente.

La serie originale metteva al centro di tutto un gruppo di 100 concorrenti, capitanati dal Generale Lee (interpretato da Hayato Tani), che deve affrontare una serie di prove di resistenza.

Coloro che riescono a superare tutte le prove andranno a sfidare il conte Takeshi (interpretato dallo stesso Kitano) e i suoi sgherri in una prova finale che consiste nell’assalto al suo castello. Per colui che conquista il castello di Takeshi è previsto un premio di 1 milione di yen. Sarà lo stesso format?

Fonte Youtube Prime Video Japan