Takeshi’s Castle torna dopo più di trent’anni con un interessante reboot. Il singolare programma vedeva un gruppo di 100 persone sfidarsi per raggiungere il castello del creatore Takeshi Kitano.

Amazon ha raddoppiato l’investimento in Giappone ed ha aggiunto al suo catalogo questo spettacolo cult, che vedrà la luce nel corso del 2023.

Con l’aumento degli investimenti in Giappone, Amazon non ripropone ovviamente, soltanto Takeshi’s Castle, ma anche altre serie, come ad esempio Modern Love Tokyo, che andrà in onda nel corso del 2022. L’opera sarà l’adattamento giapponese di Modern Love, serie di genere romantico originale di Prime Video.

Takeshi’s Castle è stato un programma televisivo giapponese. Ideato dal regista e attore Takeshi Kitano, è stato prodotto e trasmesso dal 2 maggio 1986 al 14 aprile 1989.

A proposito del gioco:

Un gruppo di 100 concorrenti, capitanati dal Generale Lee (interpretato da Hayato Tani), deve affrontare una serie di prove di resistenza. Coloro che riescono a superare tutte le prove andranno a sfidare il conte Takeshi (interpretato dallo stesso Kitano) e i suoi sgherri in una prova finale che consiste nell’assalto al suo castello. Per colui che conquista il castello di Takeshi è previsto un premio di 1 milione di yen. Sono state pochissime le squadre di superstiti (formate da una dozzina di elementi al massimo) che sono riuscite ad espugnare il castello di Takeshi.

Takeshi’s Castle è stato esportato e commentato in vari paesi del mondo, tra cui anche in Italia, dove Takeshi’s Castle è stato trasmesso per la prima volta all’inizio degli anni novanta grazie alla Gialappa’s Band, che, nel suo Mai dire Banzai ne commentava gli episodi, inframezzandoli con estratti di un altro programma giapponese, The Gaman di Fuji TV. Successivamente il programma è stato commentato da diversi altri personaggi televisivi, sulla base dell’edizione ridotta britannica, su vari canali.

Oltre a Takeshi, ai concorrenti ed al generale Lee vi sono diversi altri personaggi che appaiono nello show mascherati ad esempio da demoni, lottatori e gangster con lo scopo di spaventare ed ostacolare i concorrenti.

In Takeshi’s Castle vengono utilizzate una grande varietà di brani, che spesso sono presi anche da film, programmi televisivi, serie televisive, videogiochi ed anime. Tutte queste canzoni si possono sentire come sottofondo durante le sfide.

Non abbiamo una data ufficiale, ma sappiamo che uscirà nel 2023.