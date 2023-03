One Piece 1079: Shanks dimostra di padroneggiare la tecnica di Gold Roger

One Piece ha introdotto un elevato numero di personaggi nel corso della sua lunga serializzazione. E nonostante siano passati tanti anni, Eiichiro Oda riesce a regalare sorprese in maniera costante. Questo è possibile anche perché alcuni di questi personaggi sono ancora un mistero, sia in termini di scopi che in termini di abilità in combattimento. Uno di questi è sicuramente Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori del mare, come anche uno dei pirati più potenti presenti nel Nuovo Mondo.

Il capitolo 1079 di One Piece è considerato tra molti fan delle vicende di Rufy, il migliore di sempre. Infatti questo non solo mostra Shanks nuovamente in scena, ma entrare addirittura in azione. E proprio in questo caso, il pirata ha dimostrato di saper padroneggiare la tecnica di Gold Roger. Chiaramente ci si riferisce a una delle più potenti in assoluto.

Nel presente articolo seguiranno alcune anticipazioni, dunque per coloro non interessanti l’ideale sarebbe non proseguire con la lettura.

Nel capitolo 1079 di One Piece, Shanks si trova con la sua ciurma e con i suoi alleati a Elbaf e qui viene intercettato da Kidd. Quest’ultimo ha intenzione di attaccare il Rosso consapevole del fatto che non sarebbe rimasto con le mani in mano. Non a caso si trovava nel territorio che Shanks protegge e non poteva tollerare nessun comportamento bellicoso.

Non appena Kidd prepara il suo attacco più potente, Shanks entra in azione scagliandosi contro l’avversario ed elimina la minaccia al primo colpo con una tecnica che si chiama Kamusari. Un’attacco devastante che mette al tappeto uno dei Pirati della Peggiore delle Generazioni con una taglia di 3 miliardi. Questo aiuta a comprendere le dimensioni del potere di Shanks ma soprattutto di Kamusari.

I fan della serie sanno bene di aver già visto questa tecnica in un flashback che vedeva Roger combattere contro Oden. In questa occasione il Re dei Pirati mette KO uno dei guerrieri più potenti di sempre. Non sappiamo che questa tecnica si può usare una sola volta o se ci sono altri punti deboli, ma pare che Kamusari non distrugga fisicamente l’avversario. Tuttavia lo ferisce profondamente. Infatti sia quando l’ha usato Roger che Shanks, Kamusari non ha lasciato ferite visibili né cicatrici.

Se Shanks sa usare una tecnica di Roger è probabile che quest’ultimo l’abbia già usata quando il Rosso viaggiava come apprendista.