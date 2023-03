The Witch and the Beast: il manga di Kōsuke Satake continua con la pausa

The Witch and the Beast, pubblicato in Italia dalla Planet Manga continua la sua pausa dopo un periodo abbastanza consistente di stop, dove il pubblico non è ancora riuscito a visionare le nuove avventure dei protagonisti a caccia delle streghe più pericolose al mondo.

Ma allo stesso tempo lo stop è più che giustificato, viste le precarie condizioni di salute dell’autore, al momento impossibilitato a continuare con la sua apprezzabile storia. Il lavoro è sì importante ma non come il corpo, quindi allo stesso tempo è sempre meglio stare fermi e riposare piuttosto che continuare a intaccare la malattia con sforzi inutili.

Il numero di aprile della rivista Monthly Young Magazine di Kodansha ha rivelato mercoledì che il manga The Witch and the Beast (Majo to Yajū) di Kōsuke Satake continuerà la sua pausa quindi, per la tristezza dei lettori che volevano ancora una volta immergersi nelle grottesche e gotiche avventure dei protagonisti.

Il manga è stato sospeso a gennaio e la ripresa della serializzazione era prevista per il numero di aprile della rivista, ecco spiegato anche il perché il numero della rivista ha annunciato questo ulteriore prolungamento della pausa.

The Witch and the Beast ha una storia frammentata per quanto riguarda la serializzazione: Satake ha lanciato il manga sulla rivista Young Magazine the 3rd di Kodansha nel novembre 2016. Il manga è poi passato alla rivista Monthly Young Magazine nel 202, dove ancora oggi è in pausa. Così come leggiamo su Anime News Network.

Kodansha ha pubblicato il 10° volume compilato del manga nell’agosto 2022. Kodansha USA Publishing ha pubblicato il 10° volume in inglese il 28 febbraio e pubblicherà l’11° volume il 10 ottobre, mentre in Italia siamo fermi al numero 2; insomma, in terra nostrana il materiale di certo non manca.

Se non conoscete la storia vi basti sapere che al centro delle vicende mette Guideau e Ashaf, due singolari personaggi che un giorno si ritrovano in una città astratta, dove la popolazione è in balia di una strega, dove tramite un incantesimo quest’ultima ha convinto la gente di essere la loro sovrana. Come si può fermare tutto questo?

