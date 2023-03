One Piece: Oda non aveva intenzione di privare Shanks del braccio

One Piece al momento si trova nel suo arco narrativo finale e questo significa che il lungo viaggio di Monkey D. Rufy si concluderà. Come Oda ha detto durante il Jump Festa ci vorrà del tempo prima che ciò accada per via di alcuni svolgimenti narrativi presenti in One Piece. Infatti questi vedono il ritorno di alcuni personaggi di spessore ma poco presenti nel corso dei capitoli. Uno tra questi è Shanks il Rosso, pronto a tornare in azione.

A proposito di questo misterioso pirata, vogliamo riportare un aggiornamento piuttosto interessante. Questo arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda didin't originally plan to cut off Shanks' arm. It was due to editor's advice to spice up the story.🔥 I wonder what the relationship between Shanks and Mihawk would have been if he hadn't lost his arm. Was the advice good or bad..? 【source: editor's interview in Jump 2010 — sandman (@sandman_AP) March 11, 2023

A quanto pare inizialmente Eiichiro Oda non aveva pianificato la perdita del braccio di Shanks. Quindi alla fine a convincere il mangaka era stato l’editor e la motivazione era semplicemente di rendere la storia ancora più entusiasmante. Ricordiamo che tra le poche informazioni che si hanno a disposizione riguardo Il Rosso è la sua vecchia rivalità con Mihawk. Stando alle parole di Barbabianca, i dei due spadaccini erano capaci di scuotere i mari, come spadaccini. Questa rivalità però aveva raggiunto la fine proprio dopo la perdita del braccio di Shanks.

Di sicuro Shanks è un pirata ambizioso e temibile nei mari di One Piece, tuttavia non sappiamo effettivamente come combatte e quale sia il suo livello di potere. Senza dubbi, essendo uno dei quattro Imperatori del Mare, il fatto di avere un braccio in meno non lo rende più debole. Ha infatti dimostrato di bloccare i colpi dei personaggi più forti di One Piece.

Ora però il Rosso è determinato a fare il suo ritorno e a scendere in campo. Infatti il capitolo più recente del manga la ha visto tornare con la sua storica ciurma. Adesso lo scenario dell’arco di Egghead si fa più incandescente perché Shanks è determinato ad affrontare Kidd. Quindi tutti i fan potranno scoprire con i loro occhi se Oda ha fatto bene a seguire il consiglio del suo editor o meno.