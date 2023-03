One Piece 1076: Shanks torna in azione!

One Piece ha avuto modo di introdurre tantissimi personaggi nel corso dei suoi lunghi 25 anni. Tuttavia nonostante siano trascorsi così tanti anni dalla sua serializzazione, Eiichiro Oda ha saputo mantenere nell’ombra tantissimi personaggi, anche quelli di grande importanza.

Dopo la conclusione del lunghissimo arco di Wano, One Piece si trova in quello finale, che spiana la strada finalmente ad un altro personaggio chiave, ossia Vegapunk. Infatti molti si riferiscono all’arco attualmente in corso con arco di Egghead in quanto le vicende si svolgono sull’omonima isola. In questo luogo altamente sviluppato e avanzato, si trova il laboratorio di Vegapunk, il quale ha sfruttato la sua posizione per condurre alcune indagini scoprendo alcuni segreti che il Governo Mondiale ha sempre cercato di nascondere.

Ma Oda ha anche concentrato l’attenzione su altri personaggi di rilievo, anche se con poche comparse. Ci riferiamo chiaramente ai quattro Imperatori del Mare. Escludendo Rufy, che lo è diventato dopo aver sconfitto Kaido, non si sa molto sugli altri.

In questo articolo saranno presenti alcune anticipazioni del capitolo 1076 di One Piece. Dunque coloro non interessati a scoprire alcune cose in anteprima, l’ideale sarebbe non proseguire oltre.

Proprio restando in tema dei Quattro Imperatori del Mare, ecco che il capitolo 1076 mostra il ritorno di uno dei più temibili e amati dagli appassionati.

Stiamo parlando di Shanks il Rosso e finalmente torna a mostrarsi dopo i capitoli immediatamente successivi a Wano. Il pirata che ha ispirato e spinto Rufy a prendere il mare si trova in un bar presente su un isola del nuovo mondo. Si tratta di Elbaf, l’isola dei Giganti, e Shanks, come suo solito, si intrattiene bevendo qualcosa e con un giovanissimo ragazzino desideroso di salpare con lui, portando indietro la memoria a quando era con Rufy.

Durante questa situazione conviviale, un componente della sua ciurma esclama che qualcuno li stia attaccando. Shanks quindi confessa di aver sprecato troppo tempo in chiacchiere, e che è quindi arrivato il momento di salpare.

Il capitolo 1076 preannuncia uno scontro che coinvolge Shanks. L’imperatore promette di proteggere e di non far trasformare Elbaf in un campo di battaglia. Per evitare questo chiede aiuto a due volti familiari, ossia ai giganti, Brogi e Dori. Il Rosso è ufficialmente pronto a tornare in azione ed è interessato ai poneglyph!