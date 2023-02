One-Punch Man rivela novità sul personaggio di Tatsumaki

One-Punch Man è tornato con un nuovo arco narrativo dopo le intense vicende mostrate nella saga con Garou. Ora il manga, disegnato da Murata e scritto da ONE, ha ufficialmente dato il via all’attesissimo combattimento tra Saitama e Tatsumaki. Il nuovo capitolo della serie ha rivelato un nuovo lato del temibile personaggio in seguito al conflitto tra superpoteri.

Il manga si trova nel suo nuovo arco narrativo che esplora come lo status dell’Associazione degli Eroi sia cambiato dopo tutti i combattimenti contro l’Associazione dei Mostri. Pare che i sensitivi saranno al centro dell’attenzione in futuro dato che un nuovo gruppo minaccia il pace.

I capitoli precedenti della serie hanno rivelato che questa organizzazione di ricerca psichica, chiamata Tsukuyomi, sta iniziando a muoversi ora che l’Associazione Eroi si ritrova indebolita in seguito a tutti i cambiamenti avvenuti. Per di più lo scontro tra Saitama e Tatsumaki è cominciato in quanto il protagonista voleva fermare i piani di distruzione del nemico. Mentre la lotta continua si scorge quasi uno stato d’animo di felicità di Tatsumaki nel combattere contro qualcuno che riesce a tenerle testa.

Il capitolo 177 di One-Punch Man riprende esattamente dopo che Saitama riesce a portare Tatsumaki fuori dall’edificio dell’Associazione Eroi, anche se continua a non muoversi nonostante il potere che sta usando contro di lui. Tatsumaki quindi aumenta il suo potere sapendo che Saitama potrebbe sovrastarlo, formando un grande tornado con le sue abilità. Questo non infastidisce minimamente Saitama poiché è in grado di schivare tutto ciò che gli lancia, e lei continua a potenziarsi di più.

Quando il capitolo volge al termine, Tatsumaki inizia a sorridere e dice che non può “affidare” sua sorella a qualcuno che lei percepisce come debole e lento. È decisamente un tipo di atmosfera diverso rispetto a quello che si era creato durante le prime battute del combattimento. Chiaramente Saitama si diverte a combattere contro qualcuno che può rappresentare una vera sfida per lei. Allo stesso tempo, potrebbe nascere un particolare interesse tra i due. Ma naturalmente, Saitama vuole solo farla finita e tornare a casa.

Fonte – Comicbook