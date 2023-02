One Punch Man 176: un nuovo scontro per Saitama è alle porte (SPOILER)

Il nuovo arco di One Punch Man si prospetta molto interessante all’interno dei nuovi capitoli, anche se la scorsa saga al momento rimane ancora la migliore per via di alcune sequenze e rivelazioni davvero importanti. Dopo alcuni capitoli preparatori ecco che la nuova saga propone al pubblico un nuovo scontro tra Tatsumaki e Saitama.

Nello scorso capitolo Tatsumaki e Blizzard si erano imbattuti in un nuovo gruppo di nemici, e successivamente ad alcuni disguidi con la sorella Fubuki interviene anche Saitama, che si trova davanti appunto Tornado pronta a dichiarare guerra all’eroe apatico.

Con un cliffhanger che vedeva testa a testa i due è finalmente arrivato il momento della resa dei conti.

Con questo capitolo 176 appunto, i due iniziano la battaglia psichica con Tatsumaki che tenta in tutti i modi di scalfire Saitama senza nessun effetto. Mentre l’eroina scaglia colpi a tutto spiano, distruggendo tutto quello presente intorno a loro, il protagonista si fa beffe di quest’ultima, paragonando la sua forza a quella di sua sorella Fubuki.

Questo ovviamente fa arrabbiare di brutto Tornado, che imperterrita continua a colpire Saitama senza alcun risultato. L’eroe rimane fermo lì dove si trova, prendendosi gioco dell’avversario come spesso accade, anzi come da sempre succede in questo irriverente e singolare manga.

Dopo questa furia scatenata da Tornando Saitama decide di bloccare i suoi ultimi attacchi, afferrandola successivamente per portarla in un luogo sicuro e lontano dalla città, data la furia di Tatsumaki verso il suo attuale nemico, al momento imbattibile agli occhi di tutti. Lo scontro quindi, si sposta in un altro luogo. Tutto arriva da CB.

Quindi come ogni classico combattimento “serio” all’interno dei manga deve svolgersi in una location vuota, dove vittime innocenti ed edifici, case e via discorrendo non corrano il pericolo di essere distrutti per via di un capriccio di un eroe. Detto questo il capitolo si conclude così, donando un nuovo cliffhanger ai lettori, in attesa del 177.

Una sfida curiosa sì, ma anche simpatica se ci pensiamo, specie se consideriamo che Saitama è nettamente superiore al suo avversario, da come intuibile anche dalle prime tavole dello scontro disegnate da Murata.

Fonte Comic Book