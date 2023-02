One Punch Man: Murata pubblica una nota per l’autore di My Hero Academia

L’artista dietro il manga One Punch Man ha pubblicato su Twitter una nota dedicata a Kohei Horikoshi, autore di un’altra opera famosa: My Hero Academia. Come accennato anche nel nostro precedente articolo, il mangaka non è riuscito a concludere il capitolo per questa settimana, per via dei suoi problemi di salute.

Come ben sapete i ritmi di Shonen Jump sono molto ardui e sia per il tempo sia per la salute alcuni artisti decidono comunque di fermarsi dopo qualche mese di lavoro accelerato, così come succede anche con Oda o altri.

A tal proposito il disegnatore di One Punch Man ha voluto donare manforte a Horikoshi, al momento in una situazione non proprio consona per il suo lavoro e la sua vita. Tramite Comic Book riusciamo a leggere queste brevi ma concise parole, volte a un augurio di pronta guarigione a un importante artista da parte di un altro.

One Punch Man: Murata augura una buona guarigione all’artista di My Hero Academia

La nota diceva: “Horikoshi-sensei, per favore prenditi cura di te”. Ovviamente non occorre dire e sottolineare la miriade di commenti da parte del pubblico, anch’esso interessato alla salute del noto autore, che ha dovuto fermare la serializzazione di My Hero Academia per un malessere dovuto agli ardui ritmi di lavoro.

堀越先生お大事になさって下さい — 村田雄介 (@NEBU_KURO) February 2, 2023

Sicuramente Murata capisce il lavoro assiduo un mangaka, anche se quest’ultimo ha le scadenze del suo manga mensilmente e non settimanalmente come accade con gli autori di Jump. Infatti i ritmi riguardanti questa nota rivista sono ben definiti, e chiunque si informi al riguardo sa bene cosa vuol dire.

Anche se hanno scadenza diverse senza ombra di dubbio Murata è ben consapevole a cosa va incontro un’artista che decide di entrare in questo mondo, ed è ancora più comprensibile chi decide di fermarsi o addirittura abbandonare la sua opera.

Horikoshi ogni due mesi di solito prende una pausa, ma allo stesso tempo cerca sempre di concludere il suo capitolo settimanale. Questa volta non è successo e per via di alcuni problemi di salute salterà due settimane di pubblicazione, sperando che quest’ultimo riesca a mettersi in piedi al più presto.

