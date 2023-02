My Hero Academia e Black Clover vanno in pausa: ecco quando torneranno

My Hero Academia e Black Clover, insieme ai tanti successi di Weekly Shonen Jump sono entrati nel cuore del pubblico, e quindi capitolo dopo capitolo questi ultimi si sono immersi sempre di più nella storia, alzando ancora una volta il prestigio della rivista.

Detto questo, accade spesso che dopo una manciata di mesi le grandi storie di Jump vanno in pausa, coprendo a volte un “range” anche abbastanza ampio senza donare al pubblico una data precisa di ritorno. Fortunatamente non è il caso di questi stop discussi in questa sede, vista la scarna durata di entrambe le pause.

Partendo da Kohei Horikoshi, autore di My Hero Academia, confermiamo una pausa personale del mangaka successivamente a quelle della rivista di Natale e Capodanno. La rivista nel nuovo numero avrebbe annunciato che l’autore non è riuscito a finire il capitolo in tempo per problemi di salute, e quindi è giusto fermare la pubblicazione.

“My Hero Academia è in pausa improvvisa nel numero 10 di Weekly Shonen Jump di questa settimana e nel numero 11 della prossima settimana a causa delle cattive condizioni di salute di Kohei Horikoshi. La serie riprenderà nel numero 12.” Conferma un post su Twitter che potete vedere in calce:

My Hero Academia is on a sudden break in Weekly Shonen Jump Issue #10 this week as well as Issue #11 next week due to Kohei Horikoshi's poor health. Series will be resuming in Issue #12. — Shonen Jump News (@WSJ_manga) February 1, 2023

My Hero Academia e Black Clover vanno in pausa: ecco quando tornano

Quindi il numero 10 e 11 di Jump non conterrà nuovi capitoli di My Hero Academia, che tornerà dopo 14 giorni con il numero 12 il 19 febbraio, sperando in una ripresa totale dell’autore. Sempre su Shonen Jump News possiamo leggere anche la pausa Yuki Tabata, che salterà l’uscita del 12 febbraio sulla nota rivista.

Quindi Black Clover 351 tornerà il 19 febbraio anch’esso su Jump, insieme al nuovo capitolo di My Hero Academia. A differenza di quest’ultimo Tabata si è semplicemente preso una sua classica pausa, come avviene ogni due mesi circa. L’autore di My Hero Academia invece, non è riuscito a lavorare per via dei suoi problemi di salute.

Black Clover will be absent next week in Weekly Shonen Jump Issue #11. Series will resume in Issue #12 as scheduled. — Shonen Jump News (@WSJ_manga) February 1, 2023

Delle pause non molto lunghe come accennato, quindi non c’è da preoccuparsi. Speriamo solamente in una totale guarigione del buon Kohei Horikoshi. Voi siete in pari con questi due manga? Vi ricordiamo che è possibile leggerli legalmente su MangaPlus.

Fonte Twitter 1 – 2